Oppo Inno Day zirvesinde neler duyuruldu?

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Oppo Find N



Oppo, INNO DAY 2021'de ilk katlanabilir amiral gemisi modeli OPPO Find N'i tanıttı. Dört yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen OPPO Find N, katlanabilir bir akıllı telefonun iç ekranında ilk kez yatay bir oran kullanıyor. Kullanıcıların sürükleyici 7,1 inç iç ekran ve 5,49 inç dış ekran arasında sorunsuz geçiş yapması için daha iyi bir kullanım dengesi sunuyor.

İç ekran 8.4:9 en boy oranına sahip ve doğrudan yatay modda açılıyor. Böylece kullanıcılar cihazı tekrar döndürmek zorunda kalmadan video izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor veya kitap okuyabiliyor. Katlandığında sahip olduğu 18:9 en boy oranı ise tek elle kullanımı kolay bir ekranla dikkat çekiyor. Cihazdaki Esnek Menteşe, 136 adet bileşeni 0,01 mm'ye varan aşırı hassaslıkta bir araya getiriyor ve menteşenin insan vücudundaki eklemler kadar sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Şirketin su damlası menteşe tasarımı, katlanabilir cihazlardaki bazı büyük sorunları çözüyor. Bu tasarım, ekrandaki katlama açısını genişletiyor ve ekran katlandığında bir tampon görevi görüyor. Katlama sonuncuda oluşan iz ise TUV'ye göre diğer cihazlarla karşılaştırıldığında %80'e kadar daha az fark ediliyor. Bu tasarım, katlandığında ekranlar arasındaki boşluğu da pratik olarak ortadan kaldırıyor, daha bütünleşmiş bir görünüm sunarken iç ekranı çizilmelere karşı daha iyi koruyor.



Esnek Menteşe içindeki kam ve yay , açıldığında 50 ile 120 derece arasında herhangi bir açıda, cihazın serbestçe durabilmesini sağlıyor. Katlanan ekrandan güç alan bir dizi yazılım özelliğiyle birlikte OPPO Find N'deki FlexForm Modu, kullanıcıların cihazı çok çeşitli kullanım senaryolarına uyarlanabilmesine imkan tanıyor. Müzik, Notlar ve Kamera uygulamaları gibi uyumlu uygulamaların daha iyi ve daha verimli çalışması için şirket, kullanıcı arayüzünü de özelleştirdi. Örneğin, Notes uygulaması kullanıldığında OPPO Find N, cihazı elde tutmadan not almayı mümkün kılan mini bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor. Find N, çeşitli açılarda serbestçe durabildiğinden kendi kendinin tripodu olarak da görev yapıyor. Böylece 4K HD hızlandırılmış görüntüleme, video görüşmeleri ve online toplantıları kolay ve eller serbest şekilde yapılabilir hale getiriyor.

12 katmanlı Serene Ekranı, koruma ve dayanıklılık sunarken, Esnek Menteşeyle uyum içinde çalışıyor. Ekran, 0,6 mm olan normal akıllı telefon camlarına kıyasla 0,03 mm'lik bir Flexion UTG (ultra ince cam) katmana sahip. Bu incelik, güç ve dayanıklılığı garanti ederken kolayca bükülmeye de imkan tanıyor. Serene Ekran, TUV tarafından doğrulandığı gibi, neredeyse hiç iz yapmayan pürüzsüz bir katlama deneyimi sunarken 200.000 defadan fazla katlanabilme özelliğiyle de dikkat çekiyor.



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Find N, 50 MP Sony IMX 766 ana sensör, 16 MP ultra geniş lens ve 13 MP telefoto lensin yanı sıra hem iç hem de dış ekranda selfie kameralarına sahip. Yeni form ile FlexForm Modu birbirine uyarlayan OPPO Find N, katlanabilir yapıdan tam olarak yararlanmak için, kullanıcıya göre özelleştirilebilen yazılım sayesinde, yenilenmiş bir kamera deneyimi sunuyor.

Cihaz, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 depolama ve Qualcomm Snapdragon 888 Mobil Platformu ile donatıldı. Büyük 4.500 mAh pili, tüm günü geçiren pil ömrü sunarken, 33W SUPERVOOC Hızlı Şarj ise 30 dakikada %55, 70 dakikada %100 şarj edecek şekilde optimize edildi. Ayrıca 15W AIRVOOC kablosuz şarjı (standart Qi ile uyumludur) ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen OPPO Find N, yandaki güç düğmesine eklenmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip. OPPO Find N, daha gerçekçi ses sunmak için çift hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.



Oppo Air Glass

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Şirketin duyurusunu yaptığı bir başka ürün de akıllı gözlük oldu. Şirket, kendi geliştirdiği Spark Mikro Projektöre, Mikro LED'e ve özel üretim ekrana sahip, aR (Assisted Reality) ürünü, dokunma ve sesin yanında el ve kafa hareketleri yoluyla dört farklı kullanıcı etkileşimini destekliyor ve kullanıcıların, ihtiyaç duyacağı bilgilere daha hızlı ve daha kolay erişmesini sağlıyor. Ağırlığı yaklaşık 30gr olan OPPO Air Glass, sektördeki en hafif tek camlı dalga kılavuzu ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor ve normal bir gözlük gibi takılabiliyor.



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Tek gözlü dalga kılavuzu formundaki gözlük camının tasarımında ise ağustosböceğinin kanatlarından esinlenildi. Bu tasarımıyla, gözlüklerdeki yuvarlak veya kenarları yumuşatılmış dörtgen gözlüklerin geleneksel formlarından ayrılan camı, Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platformu da dahil olmak üzere tüm bileşenleri barındıran hafif ve ince bir çerçeveyi sarıyor.

Air Glass, 16 seviye gri tonlamalı ve 256 seviye gri tonlamalı olmak üzere iki ekran modunu destekleyen özel üretim dalga kılavuzu kullanıyor; farklı aydınlatma koşullarında canlı ve keskin görüntüler sunmak için ortalama 1400 nit parlaklığa çıkabiliyor. Dalga kılavuzunu her iki taraftan kaplayan iki kat safir camıyla OPPO Air Glass, gelişmiş şeffaflık ve koruma sağlıyor.

MariSilicon X

Şirket, kendi tasarımı olan ilk üstün teknoloji görüntüleme NPU'su MariSilicon X'i de resmi olarak duyurdu. 6nm işlemci teknolojisiyle geliştirilen MariSilicon X, güç verimliliği ile yüksek performans sunmak için gelişmiş bir NPU (Neural Processing Unit/Nöral İşlem Birimi), ISP (Image Signal Processor/Görüntü Sinyali İşlemcisi) ve çok katmanlı bellek mimarisini bir araya getiriyor. Canlı ön izlemenin yanında çarpıcı 4K Yapay Zeka Gece Videoları çekmek için gerçek zamanlı RAW işlemeyi mümkün kılan MariSilicon X, 2022'nin ilk çeyreğinde Find X Serisi ile sunulacak.

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MariSilicon X'in NPU'su, yapay zeka algoritmalarını desteklemek açısından fazlasıyla yeterli olan bilgi işlem gücüyle saniyede 18 trilyon işlem sergiliyor. Watt başına saniyede 11,6 trilyon işlem gücü verimliliğine sahip NPU, pili yormadan üst düzey performans sunuyor. NPU ayrıca, özel bir tera-bps bellek alt sistemine sahip. Bu sistem, MariSilicon X'in baştan sona hiçbir adımda bellek kısıtlanması yaşamadan NPU'nun bilgi işlem gücünden tam olarak yararlanabilmesine imkan tanıyor. Verilerin depolama ve işleme birimleri arasında sürekli kopyalanması esnasında geçen süre önemli ölçüde azalıyor.

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MariSilicon X'te 8,5 GB/sn'ye kadar ekstra bant genişliğine sahip özel bir DDR bulunuyor. Çok katmanlı bellek mimarisi, gecikmeleri büyük ölçüde en aza indiriyor ve gereksiz miktarda tekrarlanan okuma-yazma döngülerinin neden olduğu güç tüketimini azaltıyor. MariSilicon X, OPPO'nun Yapay Zeka Gürültü Azaltma Algoritmasını çalıştırırken, OPPO Find X3 Pro ile karşılaştırıldığında, 20 kata kadar daha hızlı performans gösterebiliyor; her kareye gerçek zamanlı karmaşık geliştirmeler uygulayarak 4K Yapay Zeka Gece Videosu çekebiliyor.