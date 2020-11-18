Oppo Inno Day 2020: Sürpriz ürünler ilk kez görüntülendi

Oppo X 2021

Çin'in Shenzen kentinde gerçekleştirilen Oppo Inno Day 2020, sürpriz ürünlere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte genişletilebilir ekrana (rollable screen) sahip akıllı telefonu Oppo X 2021, artırılmış gerçeklik gözlüğü Oppo AR Glass 2021 ve artırılmış gerçeklik uygulaması Oppo CybeReal AR da ilk kez tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Oppo'nun Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen, şu sözleri kaydetti:

"Şirketin uzun vadeli gelişimi için 3+N+X teknoloji geliştirme stratejisini başlatmaya karar verdik. '3', şirketin dünya çapındaki kullanıcılara entegre bir akıllı yaşam getirmesine yardımcı olan üç temel teknolojiyi, yani donanım, yazılım ve hizmet teknolojilerini ifade ediyor. 'N', yapay zeka, güvenlik ve gizlilik, multimedya ve ara bağlantı dahil olmak üzere şirketin temel yeteneklerini temsil ediyor. Son olarak, 'X', hızlı şarj teknolojisi gibi yeni ve farklılaştırılmış teknolojiler ile stratejik kaynakları ifade ediyor."



Oppo AR Glass 2021



Ekranı genişleyen telefon: Oppo X 2021

Oppo X 2021 genişletilebilir ekran (rollable screen) konseptli akıllı telefon, diğer telefonlardan farklı olarak ekranı katlanmıyor; ancak ekranını genişletebiliyor. Bu konsept cihaz, Roll Motor aktarma organı, bölümler arası boşluk bulundurmayan ekranı destekleyen ikisi bir arada plaka ve Warp Track yüksek mukavemetli ekran katmanı (0,1 mm) gibi şirketin sahip olduğu üç özel teknolojiyi kullanıyor. En küçük boyutlarda 6,7 inç (17,01 cm), en büyük boyutlarda ise 7,4 inç (17,89 cm) ölçeğinde genişleyebilen bir OLED ekranı mümkün kılıyor. Böylece kullanıcılar ekran büyüklüğünü kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor.

Şirketin artırılmış gerçeklik gözlüğü AR Glass 2021, selefine göre yaklaşık yüzde 75 daha hafif. Temel bileşenleri arasında Birdbath optik çözümüyle de donatılan AR Glass 2021'de stereo balık gözü kamera, uçuş süresi algılayıcı (ToF) ve bir adet RGB kamera gibi çeşitli algılayıcılar var. Bu algılayıcılar, akıllı telefon etkileşimleri, hareket tabanlı etkileşimler ve mekansal yerelleştirme gibi bir dizi doğal etkileşimi destekliyor. Ayrıca ürün, üç boyutlu mekansal lokalizasyonu saniyenin binde birine yakın kesinlikte hesaplıyor.



CybeReal AR

CybeReal AR uygulamasına gelince... Bu uygulama gerçek zamanlı, yüksek hassasiyetli yerelleştirme ve sahne tanıma sağlayan mekansal hesaplama teknolojisinden güç alıyor. Şirketin dünyayı santimetreye kadar doğru bir şekilde yeniden yapılandırma, gerçek zamanlı yüksek hassasiyetli yerelleştirme gibi teknolojilerce destekleniyor.











