Oppo, HEVC Advance Patent Havuzu'na lisans veren olarak katıldı

Oppo, bugün en önemli standartlara dayalı video codec teknolojilerinin temel patentlerini lisanslamak için patent havuzlarının geliştirilmesine, idaresine ve yönetimine liderlik eden Access Advance'ın yönettiği HEVC Advance Patent Havuzu'nun lisans vereni olduğunu duyurdu. OPPO'nun HEVC / H.265 temel standart patentleri, dünya çapında 13.700'ün üzerinde patente sahip HEVC Advance portföyüne dahil edildi.

Şirketin Kıdemli Fikri Mülkiyet Direktörü Adler Feng, "HEVC Advance Patent Havuzu'na lisans veren olarak katılmamız video işleme alanındaki patent birikiminin başarısını işaret ediyor. HEVC ve gelecekteki video işleme teknolojileri için sağlıklı bir ekolojik ortam yaratmak konusunda hem lisans sahiplerinin hem de lisans verenlerin çıkarlarını dengelemeye odaklanan Access Advance ile iş birliği yapmaktan mutluyuz" dedi.

Access Advance CEO'su Peter Moller, "Oppo'nun HEVC Advance Patent Havuzu'na yalnızca lisans sahibi olarak değil, aynı zamanda lisans veren olarak da katılmayı seçmesinden dolayı çok heyecanlıyız. HEVC ve yakında VVC gibi yeni nesil teknolojilerin benimsenmesini hızlandıran sektör lideri patent havuzlarını sağlamak için devam eden çabalarımıza OPPO'nun değerli uzmanlığını ve perspektifini katmayı heyecanla bekliyoruz" dedi.