OPPO Find X3 satışa çıkmadan rekor kırdı

Oppo, iki yeni amiral telefonu için son hazırlıklarını yapıyor. Şirket, Find X3 ve Find X3 Pro adında iki yeni telefonun duyurusunu yapacak. Ancak bu cihazların teknik özellikleri henüz bilinmiyor.

Buna karşın Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alması beklenen Find X3 serisi, bu güçlü işlemciyle birlikte rekor da kırdı. Telefonların performansını ölçen AnTuTu'da yapılan test sonucunda Find X3 serisi 771.491 puan aldı.

Find X3 ve Find X3 Pro arasında bu puanı hangi modelin aldığı ise bilinmiyor.



6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Find X3 Pro, 1440x3216 piksel ekran çözünürlüğü sunacak. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olması beklenen telefon, SuperVOOC 2.0 ve VOOC Air teknolojilerini destekleyecek. Bu da telefonun 65W kablolu ve 30W kablosuz şarj olacağı anlamına geliyor.

4.500 mAh pil ile gelmesi beklenen telefonun ağırlığı ise 190 gram seviyelerinde olacak.





