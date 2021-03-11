Oppo Find X3 Pro tanÄ±tÄ±ldÄ± Ä°ÅŸte Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¶zellikleri

Oppo, Find X3 Pro modelini online olarak dÃ¼zenlediÄŸi global etkinliÄŸinde tÃ¼keticilerle buluÅŸturdu.Â 8,26 mm inceliÄŸe ve 193 gr aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip olan Find X3 Pro, cebe kolayca sÄ±ÄŸan bir telefon ve tutuÅŸu kolay. AkÄ±llÄ± telefon IP68 sertifikasÄ±yla suya ve toza dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla da dikkat Ã§ekiyor.Â

Mavi renkteki Find X3 Pro, %85 oranÄ±nda Ä±ÅŸÄ±k geÃ§irmezlik seviyesine hassas bir ÅŸekilde sabitlenmiÅŸ parlama Ã¶nleyici mat bir kaplamayla birlikte geliyor. KameralarÄ±n etrafÄ±na yerleÅŸtirilen Ã§ift tonlu saten kaplama da Ã¶nemli bir detay. CihazÄ±n parlak Siyah renkli modeli de bulunuyor.Â

3216x1440 ekran Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip 6,7 inÃ§ geniÅŸliÄŸindeki ekranla gelen telefon, Mutlak 10 bit Renk YÃ¶netim Sistemi'nden gÃ¼Ã§ alÄ±yor. Kristal netliÄŸinde 525 PPI piksel yoÄŸunluÄŸuna ve 1300 nitlik parlaklÄ±k deÄŸerine sahip Find X3 Pro, keskin ve parlak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sunuyor. 5.000.000:1 kontrast oranÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen tonlar ile birlikte Find X3 Pro'nun ekranÄ± 0,4 JNCD renk doÄŸruluÄŸu derecesine ve A+ DisplayMate sertifikasÄ±na da sahip. Â Â



GÃ¼cÃ¼ verimli kullanan LTPO OLED paneli sayesinde, Find X3 Pro'nun ekranÄ± 5Â âˆ¼Â 120Hz aralÄ±ÄŸÄ±nda uyarlanabilir yenileme hÄ±zÄ±Â saÄŸlayabiliyor. Ä°ster Ã§ok oyunculu bir oyunda olun, ister sosyal medya akÄ±ÅŸÄ±nÄ±zda gezinin veya bir e-kitap okuyun, Find X3 Pro'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kayÄ±p akarken aynÄ± zamanda gÃ¼Ã§ tasarrufu da saÄŸlanÄ±yor.Â



Kamera

DSLR'lerden esinlenen Find X3 Pro, geniÅŸ ve ultra geniÅŸ olmak Ã¼zere iki lens arasÄ±nda geÃ§iÅŸ yapmak istediÄŸinizde sizi daha kÃ¼Ã§Ã¼k bir sensÃ¶r kullanmaya zorlamÄ±yor. Find X3 Pro'nun geniÅŸ ve ultra geniÅŸ kameralarÄ±nÄ±n her ikisinde de Sony ile ortak geliÅŸtirilen IMX766 50MP sensÃ¶r bulunuyor. Kameralar yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ akÄ±llÄ± otomatik odaklama ve 4 cm makro odak mesafesiyle birleÅŸtiriyor.Â Â

Find X3 Pro, 60x zoom yapabilen Microlens ile gelirken, bu Ã¶zelliklere ek olarak, milyar renkli 4K 10 bit video kaydÄ± da yapabiliyor.Â Â

Yeni Qualcomm Snapdragon 888 iÅŸlemciden gÃ¼cÃ¼nÃ¼ alan ve 2,84GHz'e kadar CPU hÄ±zlarÄ± sunan 64 bit sekiz Ã§ekirdekli yonga seti ile dikkat Ã§eken Find X3 Pro, selefine gÃ¶re yÃ¼zde 25 performans artÄ±ÅŸÄ± sunuyor. Find X3 Pro'nun soÄŸutma sistemi cihazÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼rken Adreno 660 GPU, grafik oluÅŸturmada yÃ¼zde 35'lik bir performans iyileÅŸtirmesi saÄŸlÄ±yor.Â Â

Batarya

Find X3 Pro'da 4500 mAh bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir pil yer alÄ±yor. SuperVOOC 2.0 hÄ±zlÄ± ÅŸarj ile sadece 10 dakikada yÃ¼zde 40 ÅŸarj olan Find X3 Pro, 30W AirVOOC kablosuz hÄ±zlÄ± ÅŸarj ile sadece 80 dakikada yÃ¼zde 100'e kadar gÃ¼Ã§ sunuyor. AyrÄ±ca, 10W ters kablosuz ÅŸarjla gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ paylaÅŸabilirsiniz. TÃœV Rheinland SertifikalÄ± GÃ¼venli HÄ±zlÄ± Åžarj Sistemi ile hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gÃ¼Ã§ saÄŸlayabilirsiniz.Â Â



ColorOS 11.2

Oppo'nun arayÃ¼zÃ¼ ColorOS 11.2, Google'Ä±n Android 11 iÅŸletim sistemiyle bir araya gelerek Google Play Store'a ve 3 milyondan fazla uygulamaya tam eriÅŸim sunuyor.Â Â

KullanÄ±cÄ±sÄ±na gÃ¶re Ã¶zelleÅŸtirilebilen ColorOS 11.2, parlak ve aÃ§Ä±k bir mod ya da seÃ§kin bir karanlÄ±k mod seÃ§imini size bÄ±rakacak ÅŸekilde tasarlandÄ±. HÄ±zlÄ± ve hassas ekran altÄ± parmak izi sensÃ¶rÃ¼yle Find X3 Pro'nun kilidini biyometrik olarak aÃ§arken sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sa yollara HÄ±zlÄ± BaÅŸlatma uygulamalarÄ±yla eriÅŸebilirsiniz. EkranÄ± saÄŸdan iÃ§eri kaydÄ±rarak daha da Ã¶zelleÅŸtirilebilir seÃ§enekler sunan Kenar Ã‡ubuÄŸu'na ulaÅŸabilirsiniz.Â



Android 11 ve ColorOS 11.2'nin gÃ¼ncel gizlilik Ã¶zelliklerine sahip Find X3 Pro, kullanÄ±cÄ±lara bilgileri Ã¼zerinde daha fazla kontrol imkanÄ± tanÄ±yor. Ä°ÅŸ ve kiÅŸisel yaÅŸamÄ± ayÄ±rma konusunda ise Ã‡oklu KullanÄ±cÄ± uygulamasÄ± sayesinde akÄ±llÄ± telefonda iki ayrÄ± alan oluÅŸturulmasÄ± saÄŸlanÄ±yor.Â

Åžirketin oyun araÃ§ kiti Oyun AlanÄ±, arka plan mÃ¼dahalelerini sÄ±nÄ±rlÄ±yor, telefon sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± takip ediyor, performansÄ± artÄ±rÄ±yor ve Ã§evrimiÃ§i oyunlar iÃ§in aÄŸÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±yor.Â Â

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