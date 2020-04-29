Oppo Find X2 Türkiye'ye geldi! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Oppo'nun amiral telefonlarından Find X2, yüksek seviyedeki donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 6.7 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan ve 3168x1080 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen cihaz, HDR10+ standardı 120Hz tazeleme hızı sunuyor.

Cihazın ön ve arka panellerinde ise Gorilla Glass 6 teknolojisi kullanılmış. Bu da en yeni nesil Gorilla Glass teknolojisiyle telefonun çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı bir yapıda olduğu anlamına geliyor.

800 nite varan parlaklık değeriyle de dikkat çeken Oppo Find X2'yi dışarda güneşli bir ortamda kullansanız da ekranını rahatça görebiliyorsunuz. Yani daha fazla parlaklıkla birlikte görüntü deneyimi de iyileştirilmiş oluyor.

Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan cihaz, 12 GB RAM'le geliyor ve cihazın hem 128 GB hem de 256 GB dahili hafızalı modelleri bulunuyor. Ancak microSD kart desteği bulunmadığından alıcının en başından telefonu alırken kapasite konusunda iyi düşünmesinde fayda var.



4200 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon 65W hızlı şarj desteğine sahip. Bu da cihazın sadece 38 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabilmesi anlamına geliyor. En azından Oppo'nun iddiası bu yönde. Diğer yandan cihazda kablosuz şarj teknolojisine yer verilmemesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Çift stereo hoparlörleri sayesinde ses deneyimi konusunda da rakiplerini zorlaması beklenen cihaz, Android 10 işletim sistemi kurulu olarak geliyor. Oppo'nun kendi geliştirdiği ColorOS 7.1 arayüzüyle gelen Oppo Find X2, WiFi 6 ve Bluetooth 5 teknolojilerini de destekliyor.

Cihazın öne çıkan bir diğer yanı da kameraları. Ekranın sol üst köşesine konumlandırılan selfie kamera, Sony sensör kullanıyor ve 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilyor. Ekrana gömülü olarak gelen kamera ile birlikte şirketin bu cihazında pop-up kamera kullanmadığı görülüyor.

Arka yüzdeki kameralara geldiğimizde ise şirket oldukça iddialı. Yine Sony imzasıyla gelen sensörlerden ana kamera, 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, ana kamerayı 12 MP ultra geniş açılı sensör ve 13 MP telefoto sensör eşlik ediyor. Cihaz, 5X melez zum yapabilirken, aynı zamanda 20x dijital zum da yapma şansı sunuyor.

Telefonun fiyatı henüz açıklanmadı; ancak sızan bilgilere göre Oppo Find X2 Türkiye fiyatı 10 bin 999 TL olacak.