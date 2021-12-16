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Oppo Find N katlanabilir telefon özellikleri neler?

#Oppo Find N#Oppo Find N Özellikler#Oppo Find N Ekran
Oppo Find N katlanabilir telefon özellikleri neler

Oppo Find N katlanabilir telefon özelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Snapdragon'un güçlü işlemcisi 888'i kullanan Oppo Find N katlanabilir telefon, 5.59 inçlik dış ekran ve 7.1 inçlik normal ekranı ile öne çıkıyor. 8 ve 12 GB'lık RAM kapasiteleriyle satışa çıkan Oppo Find N, 60 megapiksel ana kameraya sahip bir şekilde kullanıcılarla buluşuyor. Oppo Find N katlanabilir telefon özellikleri neler? İşte, o detaylar

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OPPO Find N, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 888 işlemci ile piyasaya çıkıyor. 5nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 888 işlemcide 1 adet 2,84 GHz ARM Cortex-X1, 3 adet 2,40 GHz 3 x ARM Cortex-A78 ve 4 adet 1,8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimde ise Adreno 660 yer alıyor.

Cihazda 5.49 inç AMOLED dış ekran ve 120Hz ekran tazeleme oranına sahip 7.1 inç iç ekran bulunuyor.

8 GB/12 GB RAM ve 256 GB/512 GB depolama seçenekleriyle tüketiciye alternatif sunan cihaz, performans konusunda iddiasını perçinliyor.

Üçlü kamera dizilimine sahip cihazda 50 Megapiksel ana kamera, 16 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 Megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Selfie kamerası olarak ise 32 Megapiksel lens tercih yer alıyor.

Açık halde 132.6 mm x 140.2 mm x 8.0mm boyutlara sahip olan cihaz, katlandığında 132.6 mm x 73 mm x 15.9 mm olarak kullanıcı karşısına çıkıyor. Siyah, beyaz ve mor olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile tanıtılan model, 275 gram ağırlığa sahip.

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