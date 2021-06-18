Oppo Enco X Türkiye'de! İşte öne çıkan özellikleri

Enco X kablosuz kulaklık modeli, şirketin akustik deneyimi ile İskandinav merkezli Dynaudio'nun uzmanlığının birleşmesiyle ortaya çıktı. Dynaudio'nun baş akustik uzmanları ve Oppo'nun kendi akustik ekibinin Avrupa'nın en büyük akustik laboratuvarında yaptıkları yoğun araştırmalar, testler ve akortlar Oppo Enco X'i bir adım öne çıkardı.

Şirket ilk DBEE 1.0 Dinamik Ses teknolojisini 2007 yılında tanıtmıştı. 13 yıl sonra yepyeni DBEE 3.0 Ses Sistemi'nde yeni malzemeler, yeni bir yapı ve yeni teknoloji yer alıyor. Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz iletim sağlayan LHDC ile desteklenen paralel çift hoparlörlerin oluşturduğu kombinasyon, doğal bir derinlik içerisinde kusursuz ve pürüzsüz sesin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.



Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz.



Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor.



Enco X kablosuz kulaklıklar, şirketin daha önceki kulaklık modellerinde kullandığı düşük gecikme geleneğini sürdürüyor. Yeni binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha fazla kararlılık, sistem düzeyinde ultra düşük gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyon geliştirilirken gecikme ve bağlantı paraziti daha da azaltıldı.

Gelelim cihazın batarya ömrüne. Enco X'in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Şarj kutusu olmadan beş buçuk saat müzik dinleyebilir veya üç buçuk saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.



Diğer yandan maksimum gürültü önleme moduna geçtiğinizde ise kulaklığınız şarj kutusu varsa 20 saat, yoksa dört saat çalışıyor.

Akıllı ve sezgisel kontroller

Biraz da Enco X'in kontrollerinden söz edelim:



Kolayca bir sonraki şarkıya geçmek veya gürültü önleme modunu değiştirmek için Enco X kablosuz kulaklığınızı sadece dokunarak kontrol edebilirsiniz.

•Çift tık kontrol: Kulaklıkların herhangi birine çift tıklayarak bir sonraki şarkıya geçebilir, gelen aramaya yanıt verebilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.

•Kaydırarak kontrol: Kulaklıkların herhangi birini kaydırarak ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.

•Dokun ve basılı tut kontrolü: Kulaklıkların herhangi birine dokunup bir saniye basılı tutarsanız seçilmiş iki gürültü önleme modu arasında değişim yapabilirsiniz.

• Üç tık kontrol: Bu kontrolle akıllı asistanları harekete geçirebilirsiniz.

Bu standart tıklama yöntemlerini kulaklık işlevleri menüsünden değiştirerek kendinize özgü hale getirebilirsiniz.