OPPO Enco Free2 incelemesi

Kablosuz kulaklık kullanımı öyle bir hal aldı ki, artık bu kulaklıklardan yanında taşımayanı bulmak gerçekten zor. Ama şöyle de bir şey var tabii: Kullandığınız kulaklık aslında ne kadar iyi? Beklentilerinizi tam manada karşılayabiliyor mu?

Tıpkı telefon satın alırken yaptığınız araştırma gibi, bir kablosuz kulaklık ararken de titiz olmakta fayda var. Piyasada satışta olan pek çok kulaklık var, ancak bunlardan sadece bazıları gerçekten fiyatını hakkını verebiliyor. Bu açıdan bu videomda konuğum olan Oppo Enco Free2’yi de her yönüyle inceledim ve dikkatimi çeken noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum.



Öncelikle daha kutusundan çıkarır çıkarmaz renginin ve tasarımının benden geçer not aldığını söylemem gerek. Siyah renkli kasası gerçekten güzel duruyor ve tasarımı bence şık ve öyle keskin hatlara sahip değil, oval hatlarıyla öne çıkıyor. Bu arada siyah renkle aranız yoksa bu kulaklığın beyaz olanına da ulaşabiliyorsunuz.

IP54 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla gelen Enco Free2’nin avuca tam oturan tasarımı, Enco X ile de benzerlik taşıyor. Kulaklıkların boyutu ve şekli, kulağa rahatça oturacak şekilde ayarlanmış. Kontrolleri daha kolayca yapabilelim diye dokunmatik kontrol alanı da belirgin bir hale getirilmiş. Tasarımında, kullanıcıların nereye dokunacaklarını bakmadan anlamaları için dokunsal ve geometrik bir ekleme var ve kesinlikle iş görüyor. Böylece kulaklığı kontrol etmek için yanlış noktaya dokunma derdi de son bulmuş oluyor.





Kulaklığı kullanmak oldukça kolay. Müzik dinlerken sonraki parçaya geçmek için tek dokunuş yeterli. Bir saniye süresince dokunduğunuzda ise aktif gürültü engelleme özelliğini açabiliyor ya da şeffaflık yani geçirgenlik moduna geçebiliyorsunuz. Ses seviyesini artırıp azaltmak için de dokunup aşağı yukarı parmağınızı hareket ettirmeniz yeterli. Aramalara cevap verebilmek ya da mevcut görüşmeyi sonlandırmak için de kulaklıklardan birine iki kez dokunmanız gerekiyor. Ayrıca telefonla fotoğraf çekmek için de kulaklığa iki kez dokunmak yetiyor.

Oppo’nun bu kulaklık özelinde önemli bir işbirliği de var. Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ismini Oppo’nun bu kulaklığında da görüyoruz. Daha önce inceleme şansı bulduğum Oppo Enco X’te de bu işbirliğini görmüştük. İki şirket, Enco Free2’nin sesini birlikte ayarlayıp en iyi şekilde optimize etmeye çalışmış.





Enco X’ten sonra Enco Free2’de de Dynaudio imzasını görmek güzel. Dynaudio'nun baş akustik uzmanları ve Oppo'nun kendi akustik ekibinin Avrupa'nın en büyük akustik laboratuvarında yaptıkları yoğun araştırmalar, testler ve akortlar Enco X'te olduğu gibi Enco Free2’de de ses kalitesini oldukça iyi bir noktaya getirmiş.

Ses kalitesinin iyi olmasıyla elbette iş bitmiyor. Oppo aynı zamanda kulaklıklarının kişiye göre optimize edilmesine imkan vermiş, kişiselleştirilebilmesini sağlamış. Şöyle anlatayım: Kulaklıklar, kullanıcıların yalnızca kendi kulaklarına göre özelleştirilebilen ve kaliteli bir ses deneyimi elde edebilmeleri için ek bir kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliği ile donatılmış. Bu da kullanıcı deneyimini olabildiğince iyi bir noktaya taşımış.





Gürültü engelleme teknolojisine gelelim. Bildiğiniz gibi artık bu özelliği orta ve üst sınıf her kulaklıkta görmeye alıştık. Ama her gürültü engellediğini söyleyen kulaklık da bunu iyi bir şekilde yapamıyor, bunu da biliyoruz. Enco Free2 ise gürültü engelliyorum iddiasını lafta bırakmamak adına üç çekirdekli ANC yongasıyla gürültüyü başarılı bir şekilde engelleyebiliyor.

ANC öyle bir teknoloji ki, 42 dB’ye kadar gürültü engelleme aralığına sahip. Oppo bu teknolojiyi geliştirirken akustik ekibinin gerçek kullanıcı deneyimi verilerini toplamış. Saatler boyu gerçek kulak testleri yaparak ortaya bu teknolojiyi çıkarmış. Bu özelliği aktif hale getirmeniz halinde farkı siz de deneyimleyeceksiniz. Çünkü Enco Free2, gürültü engellemede kullanacağı ses eğrisini ve algoritmasını kullanıcının kulak kanalının yapısına göre optimize ediyor. Böylece Enco Free2’yi kim kullanırsa kullansın, daha iyi bir kullanıcı deneyimi mümkün oluyor.





Özellikle dışarıda telefonla görüşürken rüzgar sesinin görüşme kalitesini nasıl düşürdüğünü tahmin edersiniz. Bu kulaklıklarda böyle bir sorun yok, bunu da Hibrit ANC özelliğine borçlu.

Özetle bu teknolojilerle birlikte Enco Free2, gürültüyü bastırmak için bir yandan pasif izolasyon sağlıyor, bir yandan da insan sesini iyileştirirken, rüzgar sesi ve gürültülü ortamlar söz konusu olduğunda bizi büyük bir dertten kurtarıyor.

Kulaklığın Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor olması da dikkate değer bir özellik. Bu sayede gecikme sürelerini en aza indiriyor. Bu da oyun oynarken görüntü ve sesin kayıp yaşanmadan senkronize bir şekilde sağlanması anlamına geliyor.

Bir kablosuz kulaklık alıyorsanız elbette batarya ömrünün de olabildiğince uzun dayanmasını istemek hakkınız. Bu kulaklıklar 30 saate kadar batarya ömrüne sahip ve bu açıdan da bizden geçer not alıyor.

Oppo Enco Free2’yi yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve 899 TL fiyat etiketiyle kulaklık pazarında iddialı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şu sıra kablosuz kulaklık almak istiyor ya da mevcut kulaklığınızı değiştirmek niyetindeyseniz bu kulaklıklara bence şans verin.









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