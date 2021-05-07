Oppo Enco Air Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri

Oppo, yeni orta segment akıllı telefonu K9 5G ile birlikte yeni kablosuz kulaklık modeli Enco Air'i sahneye çıkardı. Titanyum kaplı diyaframa sahip 12mm'lik sürücüsüyle iyi bir ses deneyimi vadeden Enco Air, 3,75 gram ağırlığa sahip yarı kulakiçi tasarımıyla öne çıkıyor.



Tek şarj ile 4 saat kullanım ömrüne sahip olan OPPO Enco Air, taşıma kutusunun bataryasıyla birlikte kullanım süresini 24 saate kadar çıkarıyor. Dahası, USB Type-C girişli hızlı şarj desteği sayesinde Enco Air'i yalnızca 10 dakika şarj ederek müzik keyfini 8 saat uzatabiliyorsunuz.



Hem Android hem de iOS cihazlarla kullanılabilen OPPO Enco Air, yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi Bluetooth 5.2'yi destekliyor. Ses seviyesini ayarlamak, çağrıları yanıtlamak ya da medyayı kontrol etmek için dokunmatik kontrole sahip olan kablosuz kulaklık, görüşme sırasında çevre gürültüsünü bastırmak için çift mikrofona sahip.

IPX4 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan, 47 ms gecikme süresiyle oyun deneyimini baltalamayan Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air'ın, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL.