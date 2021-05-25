Oppo: Çevresel Derecelendirme Programı'na ilk katılan markalardan biri

Akıllı telefonların üretimi, kullanımı, taşınması ve elden çıkarılması gibi unsurların çevresel etkileri hakkında doğru ve tutarlı bilgiler sağlamak üzere geliştirilen Çevresel Derecelendirme girişimi, Avrupa'nın önde gelen beş mobil operatörü olan Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company ve Vodafone tarafından ortaklaşa olarak oluşturuldu.

Programın ilk katılımcılarından OPPO, aynı zamanda Çevresel Derecelendirme'nin 19 farklı kriterden oluşan adil, objektif ve tutarlı değerlendirme metodolojisinin oluşturulması için de veri ve fikir katkısında bulundu. Ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından, her bir akıllı telefona tüm yaşam döngüsü boyunca ürünün çevresel performansını belirleyen 100 üzerinden genel bir Çevresel Derecelendirme puanı verilecek. Çevresel Derecelendirme Etiketi; dayanıklılık, onarılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik, iklim etkisi ve kaynak verimliliği olmak üzere sürdürülebilirliğin beş temel yönünü vurguluyor.

Endüstri ortaklarıyla iş birlikleri geliştirmenin yanı sıra, Oppo daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmeyi ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratmayı en temel sorumluluklarından biri olarak benimseyerek başka girişimlerde de bulunuyor. Bu anlamda OPPO, tasarım, paketleme, malzeme işleme ve daha fazlasını kapsayan daha sürdürülebilir üretim süreçlerini benimsiyor. 2019 ile karşılaştırıldığında şirket, 2020'de ağırlık bazında 13 kat daha fazla ürünü geri dönüştürdü. Yenilenebilir malzemeler alanında şirketin ambalajları %45 yenilenebilir liflerden yapıldı. OPPO 2020'de genel atıklarını %42,7 ve dolaylı sera gazı emisyonlarını %20 azalttı.

Daha sağlıklı bir ortam yaratmaya katkıda bulunmanın yanı sıra, bu girişimler aynı zamanda Oppo'nun tüketiciler ve ortaklar tarafından tanınmasına yardımcı oluyor. Üç yıl önce Batı Avrupa pazarına giren OPPO, pazarda önemli bir büyüme kaydetti ve birçok pazarda kendine yer edindi. IDC ve Canalys'e göre, şirketin akıllı telefon sevkiyatları Avrupa'da yıldan yıla %153 artarak bölgedeki ilk 4 sırasını garantiledi.

Şirket, ileriye dönük olarak çevre korumasına daha fazla katkıda bulunmak ve dünya çapındaki insanlar için daha parlak bir gelecek yaratmak için sektördeki ortaklarla çalışmaya devam edecek.