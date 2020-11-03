Oppo Bluetooth Hoparlör Türkiye'de satışa çıktı

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinden itibaren dünyada ilan edilen pandemi, tüketicilerin bazı alışkanlıklarını da değiştirdi. Yapılan araştırmalar evlerde geçirilen dönemde müzik dinleme alışkanlıklarının hızlı bir yükselişe geçtiğini gösteriyor. Müzik yüzde 80 oranında mobil cihazlar üzerinde dinlenirken, kablosuz hoparlör kullanımı da yüzde 500'ün üzerinde bir orana sahip.



Bu kapsamda şirket, yeni bluetooth hoparlör modelini Avrupa pazarında satışa sunmadan önce Türkiye'ye getirdi.

Ürünün üzerindeki LED saat göstergesi dikkat çekiyor. 160 gram ağırlıkla gelen hoparlör, 3 saatlik şarj süresiyle birlikte 8 saatlik de çalma süresi sunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen hoparlörün kablosuz menzili 10 metreye kadar uzanabiliyor. Ürünün şarj girişi ise Type-C USB ile destekleniyor.

Yeşil ve pembe renkleriyle dikkat çeken Oppo Bluetooth Hoparlör'ün fiyatı ise 349 TL olarak belirlendi.



