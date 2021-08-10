Oppo Band Sport incelemesi

Akıllı saat ya da akıllı bileklikleri artık birçok kişinin bileğinde görmeye başladık. En başta aksesuar olarak kullananı tatmin eden bu cihazlar, basit birer saatin çok ötesinde işler yapıyor. Bir yandan kalp ritmimizi anlık takip ederken, yaktığımız kaloriyi görmek, kat ettiğimiz mesafeyi bilmek sağlıklı bir yaşam için önemli bir nokta. Tabii gün içinde gelen onlarca belki yüzlerce bildirime yetişebilmek için de bu cihazların rolü çok büyük.



Akıllı saat ve akıllı bileklikler arasında da özellik bakımından öyle büyük farklar yok. Ancak fiyat etiketi söz konusu olduğunda kullanıcılar daha yüksekçe fiyatlarda seyreden akıllı saatlere mesafeli yaklaşabiliyor. Oysa bu elimde tuttuğum yeni Oppo Band, az önce saydığım özelliklerin çok daha fazlasına sahip olan ve 349 TL’lik uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı bileklik.

Oppo Band, 1.1 inç’lik tam renkli bir AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Üzerinde herhangi bir fiziksel tuş barındırmayan bu bilekliği kullanmak için sadece ekranı kullanıyorsunuz. Sürekli bileğimizde ve haliyle darbelere çok daha açık bir halde olduğundan camın dayanıklılığı da önemli. Oppo da bunun farkında olacak ki Oppo Band’in ekranını güçlendirilmiş ve çizilmeye karşı dayanıklı bir camdan oluşan kavisli bir katmanla koruma sağlamış.



Ayrıca suya dayanıklı bir yapıda olması nedeniyle havuza girerken ya da duş alırken de Oppo Band’i bileğinizden çıkarmanıza gerek yok.

Oppo Band’in bence en çarpıcı özelliği ise kandaki oksijen değerini ölçebiliyor olması. Genellikle yüksek fiyatlı akıllı saat ve bilekliklerde nadiren gördüğümüz bu teknolojinin bu kadar uygun bir fiyatlı cihazda olması bence önemli bir nokta. Peki Oppo Band, bu ölçümü nasıl yapıyor?

Bu akıllı bileklik, kandaki oksijen değerini üzerinde bulundurduğu optik kan oksijen sensörüyle anlık olarak ölçebiliyor. Siz uyuyor olsanız da, bilekliğiniz bileğinizde olduğu sürece bu sensör, her saniye kandaki oksijen değerini takip ediyor. Hatta 8 saatlik bir uyku süresi söz konusu olduğunda 28 bin 800 kez aralıksız olarak bu ölçüm yapılabiliyor. Müthiş bir rakam gerçekten de…



Peki kanda oksijen değerini neden takip etmeliyiz? Detaylı bilgi için videomuzun açıklama kısmına göz atabilirsiniz.

Oppo Band’in uyku esnasında binlerce kez kanda oksijen değerinin ölçümünü yaptığını söyledik. Ancak bilekliğimizin tek yapabildiği bu değil. Sağlıklı uyku, insan sağlığı için çok ama çok önemli bir nokta. Oppo Band de bunu sağlamak adına siz uyurken bir yandan nabzınızı anbean ölçüyor, diğer yandan da uyku takibinizi yapıyor ve ne kadar süre uyku uyuduğunuzu bu şekilde takip ederek daha sağlıklı uyku biçimlerini geliştirme konusunda size yardımcı oluyor.



Oppo Band, gece gündüz nabız takibi yapabiliyor. Nabız hızlandığında titreşim yaymaya başlayarak da kalp atışındaki düzensizliği anında kullanıcısına iletiyor. Özellikle de spor yaparken kendini ve dolayısıyla kalbini fazlasıyla yoranlar için hayat kurtaran bir özellik. Böylece kullanıcılar kendileri için aşırı antrenmandan kaçınabilirken, fitness hedeflerine ulaşmak için kendilerine en uygun tempoda kalabiliyor.

Antrenman ve spor demişken yeni Oppo Band, 12 farklı egzersiz moduna sahip. Bisikletten yüzmeye, kriketten yogaya, açık hava koşusundan yağ yakma koşusuna dilediğiniz egzersiz modunu seçebiliyorsunuz. Bu egzersizleri yaparken bilekliğiniz anlık olarak kayıt tutarken, kendilerindeki gelişmeyi de yine bu kayıtlardan takip edebiliyor. Egzersiz verilerine ulaşmak ve Oppo Band ile ilgili diğer ayarlara ulaşabilmek için ise sadece Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz HeyTap Health uygulamasını indirmeniz yeterli.



Bu uygulama üzerinden Oppo Band Sport ile ilgili ipuçlarına göz atabilirken, saat görünümlerini değiştirebiliyor ve batarya ömrünü görüntüleyebiliyoruz. 40'ın üzerinde kadrana sahip olması da önemli bir nokta. Böylece onlarca farklı kadran arasından seçim yaparak bilekliğinizin yüzünü istediğiniz zaman, istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Bilekliğinizde hangi uygulamalardan gelen bildirimleri görmek istediğinizi de yine bu uygulamada belirleme şansınız var. Band Sport için yayınlanacak güncellemeleri de HeyTap Health ile yapabilirsiniz.

Oppo Band Sport, telefonun bir uzantısı gibi kullanılabiliyor. Arkadaşlarınızdan gelen mesajları ve arama bilgilerini anında ekranda görebilirken, böylece çağrıları kaçırma ihtimaliniz hayli düşünüyor. Elbette müzik dinlemek için de sürekli elinizin telefona gitmesine gerek yok, çünkü bu bileklikle müzik çalabilirken, şarkı değiştirebiliyoruz.



Gelelim batarya ömrüne… Bu minik gövdesine pek çok özellik sığdıran Band Sport, içerisinde 100 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. 1.5 saatlik bir sürede tam şarj olabilen bileklik, yüksek performanslı ve enerji açısından verimli çipi sayesinde yalnızca bir tam şarj ile 12 günlük kullanıma kadar güç sağlayabiliyor.

Yeni Oppo Band, genel hatlarıyla bence başarılı ve özellikle de uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir akıllı bileklik olmuş.