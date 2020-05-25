Oppo Band resmen geliyor: İşte ilk görüntüsü

Akıllı saatlerin daha mütevazi özellik ve fiyatlara sahip olan sürümü olan akıllı bilekliklerin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Bu alanda pek çok şirket de bu ilgiyi boşa çıkarmamak adına kendi bilekliklerini öne çıkarıyor. Oppo da akıllı bileklik pazarına giren yeni marka oldu.

Şirketin Oppo Band adında bir akıllı bileklik çıkaracağı biliniyordu; ancak ilk görüntülü yayınlanan tanıtım posteriyle ortaya çıktı. Oppo Smart Band adıyla gelen ürün, siyah ve altın olmak üzere iki farklı renkte kutusundan çıkacak. Xiaomi Mi Band 4'e benzer bir tasarıma sahip olan ürünün ekranını çevreleyen bir metal halka yer alıyor.



Haziran ayında satışa sunulması planlanan ürün, diğer pek çok akıllı bilekliğin özelliklerine sahip. Ancak posterde ürünün uyku takibi özelliğine vurgu yapılması dikkat çekici.

Şirketin akıllı bileklikle birlikte Enco W51 adında yeni kablosuz kulaklıklarını da görücüye çıkarması bekleniyor. Aktif gürültü engelleme ve dokunma ile kontrol gibi özelliklerle donatılan ürünün de posteri paylaşılmış durumda.



Bileklikle birlikte kulaklığın da Haziran ayında tanıtılması bekleniyor.