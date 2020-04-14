Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

6.55 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo Ace2, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve Gorilla Glass 5 sayesinde de çizilmelere karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Ekran/gövde oranı yüzde 91.8'i bulan cihaz, bunu ekrana gömülü olarak gelen ve sol üst köşeye konumlandırılan kameraya borçlu.

Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisini kullanan ve 12 GB RAM ile gelen Oppo Ace2, 128 GB ve 256 GB UFS 3.0 depolama kapasitesi sunuyor. Veri aktarım hızı konusunda da oldukça başarılı olan ürün, aynı zamanda etkili bir soğutma sistemi de kullanıyor. Bu da enerji tüketimini yüzde 12 seviyelerinde düşürüyor. Aynı paralelde, telefonun genel ısısı da bu soğutma sistemi sayesinde 1 ila 2 derece azalıyor. Oyun oynandığında veya telefon çok kurcalandığında ısının artık problem olmaması, telefonu öne çıkaran bir özellik.



Oppo Ace2'nin arka yüzüne geldiğimizde ise 4'lü kamera kurulumunu görüyoruz. Ana kamera Sony IMX586 sensörünü kullanırken, bu sensöre 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP monokrom sensör eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde bulunan kamera da 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Oppo Ace2, hızlı şarj teknolojilerini de destekliyor.

Cihazın üç farklı modeli bulunuyor ve fiyatlar 567 dolardan başlıyor, 652 dolara kadar çıkıyor. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.



