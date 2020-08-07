Oppo A91 incelemesi

Oppo, Reno 3 serisinin ardından çok geçmeden A serisini de yeniledi ve A91 ile raflardaki yerini aldı. Orta seviye bir telefon olan Oppo A91, 6.4 inç'lik büyük bir ekranla kutusundan çıkıyor. 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefon, 430 nit parlaklık sunuyor. Yani gündelik kullanımlarda özellikle de güneş altındayken ekrandakileri rahatça görebiliyorsunuz.



Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisiyle korunan Oppo A91, bu sayede çizilmelere ve darbelere karşı da dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Android 9 Pie işletim sistemi altında çalışan ColorOS 6.1 arayüzüne sahip olan telefonun kullanıcı arayüzü, telefonun daha fazla kişiselleştirilebilmesine imkan veriyor.



MediaTek Helio P70 işlemciden gücünü alan ürünü elime aldığımda en çok merak ettiğim noktalardan biri oyun performansı ve bununla ilintili olarak ısınma sorunu olup olmadığıydı. Oyun oynarken PUBG ve Call of Duty Mobile oyunlarını kullandık. Oyunu takılmadan oynarken, aşırı ısınma sorunu gözlemlemedik.



128 GB dahili hafızayla gelen ve 4 GB RAM'i bulunan Oppo A91, kamera tarafında da oldukça iddialı bir telefon. 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde ana kameraya sahip olan telefonun bu kamerasına 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP B/W sensörü eşlik ediyor.



Telefonun 4K video kayıt desteğine sahip olmadığını da belirtmek gerekiyor. 1080p 30 fps görüntü kaydı alabilen ürünün ön yüzünde de 16 MP selfie kamera bulunuyor ve bu kamera da 1080p çözünürlüğünde görüntü alıyor.

USB Type-C arabirimini kullanıyor olmasına karşın üzerinde 3.5mm kulaklık yuvasının bulunması önemli bir detay. Eski kulaklıklarınızı dönüştürücü olmadan da kullanabilirsiniz.



Parmak izi tarayıcıya da sahip olan telefonun 4025 mAh kapasiteli bataryası bulunuyor. Oppo'nun geliştirdiği VOOC 3.0 şarj teknolojisini kullanan ve bu sayede sadece 30 dakika gibi bir sürede yüzde 0'dan yüzde 50'ye şarj olabilen telefon, günlük bir kullanımda 1.5 gün dayanabiliyor. Bu süre zarfında sıkça WhatsApp, Instagram, Telegram gibi sosyal medya araçlarını kullanırken, oyun da oynadık.

Ancak elbette günlük kullanıma bağlı olarak batarya ömrü değişiklik gösterebilir.

Özetle Oppo, A91 ile daha bütçe dostu bir telefonu kullanıcılarla buluşturmak istemiş. Ürünün fiyatı ise 3800 TL seviyelerinde.