Oppo A74, kullanıcılarını böyle gizliyor

Oppo'nun A74 modeli, tasarımı, şarjı, kamera özellikleri ve performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, başkalarının görmesini istemediğiniz fotoğraf, dosya ya da mobil uygulamalarınızı koruma altına alıyor ve bununla birlikte acil yardım gerektiren durumlarda da güvenliğinizi sağlıyor.

A74'te yer alan Uygulama Kilidi ile akıllı telefonunuzu birine vermeniz gerektiğinde ya da uygulamalarınıza başkalarının erişmesini istemediğiniz durumlarda şifre korumasına alabiliyorsunuz. Başkalarının bu dosyalara erişimini engellerken, OPPO'nun Özel Kasası'yla özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve dokümanlarınızı saklayabiliyorsunuz.

Eğer fiziksel güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızla hat buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detaylarını görebiliyor ve akıllı telefonu çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz.