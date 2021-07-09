Oppo A74 incelemesi

Oppo, A serisine oldukça iddialı bir telefon getirdi. Oppo A74, pek çok açıdan dikkatleri üzerinde toplamayı başaracak bir telefon olmuş. Bu telefonun özelliklerine detaylıca bakmadan önce isterseniz kutu içeriğine bir bakalım.

Oppo’nun diğer telefon modellerinde olduğu gibi cihazın kutusunu açtığımızda şeffaf telefon kılıfıyla karşılaşıyoruz. Böylece ayrıca telefon kılıfı almak için ücret ödemek durumunda kalmıyoruz. Telefon kılıfı dışında kutu içeriğinde bir kablolu kulaklık, USB Type-C şarj kablosu ve şarj adaptörü yer alıyor.



Kutu içeriğini gördüğümüze göre şimdi de telefonun tasarımına yakından bakalım. İlk dikkatimi çeken nokta A74’ün arka yüzü oluyor. 3D eğimli arka kapak, hem telefonun daha şık görünmesini sağlıyor hem de rahat bir tutuşu mümkün kılıyor.

Cihazın arka yüzünde 3’lü kamera kurulumu bulunuyor. Ön yüzde sol üst köşede ise bir selfie kameramız var. 175 gram ağırlığında olan A74, ince ve hafif bir telefon. Alt kısmında hoparlör ızgarası, USB Type-C girişi ve 3.5 mm kulaklık yuvası yer alırken, sol kısımda SIM kart yuvası ve ses açma/kapama tuşları bulunuyor. Sağ kısımda da güç tuşu yer alıyor.

A54’ten farklı olarak parmak izi tarayıcı bu modelde ekrana gömülü olarak geliyor ve oldukça hızlı çalışıyor.



A74’ün tek bir modeli var: 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza… 128 GB depolama alanı pek çok kullanıcı için yeterli bir alan sunuyor. Diğer yandan daha fazla depolama alanı ihtiyacı içinde olabilecekler de unutulmamış. A75’te microSD kart desteği de mevcut. Bu sayede 256 GB’a kadar toplam hafızayı artırabilmek mümkün hale geliyor.

A74, Türkiye’de iki farklı renkte satılıyor. Elimde tutmuş olduğum Gece Mavisi renkli model haricinde ayrıca Prizma Siyahı renkli modeli de tercih edebilirsiniz. Genelde siyah renk tonları ağır telefonları seviyor olsam da, Gece Mavisi renginin bu telefonda çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Oppo’nun kutudan çıkan şeffaf kılıfını da taktığımda bu güzel rengi de kapatmamış oluyoruz.



Ekran tarafına geldiğimizde 6.43 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran bizi karşılıyor. 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen A74’ün ekran parlaklık oranı da yeterli seviyede.

A74, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 662 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM’in de eşlik ettiği A74, zorlu oyunların üstesinden rahatlıkla geliyor. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları bir yandan yüksek grafik kalitesiyle oynarken, bir yandan da HyperBoost özelliğini kullanırken akıcı bir oyun deneyimi mümkün hale geliyor. Bu özellik, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını en uygun şekilde kullanarak oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor.



Oyun Odak Modu da oyun keyfini artıran bir özellik. Bu modu kullanırken gelen çağrılar ve bildirimler filtreden geçiyor ve oyun keyfinizi kimse bozamıyor. Hızlı Kullanıcı Bildirimleri de oyun esnasında seçilmiş uygulamalardan gelen kritik bildirimleri ekrana yansıtıyor.

Evet… Bir yandan oyun oynuyor, bir yandan internet sitelerinde geziniyor ve WhatsApp’la arkadaşlarınızla yazışırken telefon görüşmeleri yapıyorsunuz. Peki tüm gün bu yoğunlukta devam ederken batarya ömrü yeterli geliyor mu? A74’ün en sevdiğim özelliklerinden biri de 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması ve 33W hızlı şarj desteği sunması.

Telefonunuzun şarjı tamamen bittiğinde yüzde 100’e şarj etmek için sadece 72 dakika bekliyorsunuz. 30 dakika şarj ederseniz de yüzde 0’dan yüzde 54’e kadar bataryayı doldurabiliyorsunuz. Böylece telefonunuzu saatler boyu priz başında bırakmaktan kurtuluyorsunuz, zaman kazanıyorsunuz.

A74’ü sadece 5 dakika şarj ettiğinizde ise 6 saate yakın telefon görüşmesi yapabiliyor, 1.5 saate kadar Instagram’da vakit geçirebiliyor ya da yaklaşık 2 saat boyunca YouTube’dan video seyredebiliyorsunuz.



Bataryanızın bitmek üzere olduğu durumlarda da A74, hayat kurtaran bir özelliğiyle öne çıkıyor. Süper Güç Tasarruf Modu’nu kullanarak batarya ömrünüz yüzde 5 seviyesinde dahi olsa 2.5 saati aşkın bir süre telefon görüşmesi ve yaklaşık 1.5 saat WhatsApp'ta yazışabiliyorsunuz.

A74’ün bataryasıyla ilgili söyleyeceklerim bunlarla da sınırlı değil. Yapay Zeka Gece Şarjı özelliğine de sahip olan cihaz, uyku saatlerinize göre telefonu şarj ediyor ve ilk etapta cihazı yüzde 80’e kadar şarj ederken, uyanmanıza bir saat kala da telefonun tamamını şarj ediyor. Böylece telefonunuz gereksiz yere ısınmıyor, batarya ömrü verimli bir şekilde kullanılıyor.

Şimdi de kameralara bakalım. A74, kamera özellikleriyle oldukça iddialı bir telefon. Öncelikle diğer A serisi telefonlardan farklı olarak 48 MP ana kameraya sahip olması dikkat çekici bir özellik. Bu ana kameraya 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Makro kamera ile bir objeyi yakın açıdan çekerken, derinlik sensörü ile de arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler yapabiliyoruz.



A74 ile fotoğraf çekmek oldukça keyifli. Çünkü çektiğiniz fotoğraflardan fazlasıyla memnun kalıyorsunuz. Siz deklanşöre bastığınız anda fotoğraftaki ayrıntılar belirgin bir hale geliyor. Bunun için A74, 15 farklı filtre kullanıyor. Ve tabii A74’ün kamerasıyla çekim yaparken ortama göre en iyi sonucu verdiğini görüyorsunuz. Güneşin doğuşu veya batışını, bitkileri, yiyecek ve içecekleri ve hatta manzara fotoğraflarını çekerken A74 çekim kalitesini ortama uygun hale getirerek en yüksek seviyeye getiriyor ve otomatik olarak parlaklığı ayarlıyor.

Parlaklık demişken şunu da belirteyim: Gece Modu özelliğini de ışığın yetersiz olduğu anlarda mutlaka kullanın.

A74, Video Sabitleme gibi üst düzey telefonlarda bulunan kullanışlı özellikleri de sahip. Ayrıca videolarınızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırken Soloop uygulamasını kullanmanızı öneriyoruz. Bu uygulama ile videolarınızı birer klip haline getirebilirsiniz.



Güvenlik ve gizlilik söz konusu olduğunda da Oppo’nun A74 modelinde kullanıcısını tatmin edecek bazı özellikleri sunduğunu görüyoruz. Bunlardan ilk dikkatimi çeken ise Uygulama Kilidi oldu. Telefonunuzda dilediğiniz uygulamayı ya da uygulamaları bu özellik sayesinde şifreleyebiliyorsunuz. Bir sebepten telefonu bir arkadaşınıza verdiğinizde başka uygulamaları kurcalamaması için içinizi rahatlatan bir özellik kesinlikle.

Oppo’nun Özel Kasası da kullanışlı bir özellik. Bu sayede fotoğraf, video ve dokümanlarınızı başka gözlerden koruyabiliyorsunuz ve bu içeriklere sadece siz erişebiliyorsunuz.

Acil Durumlar SOS özelliği de oldukça önemli. Bu özellik, güç tuşuna art arda 5 kez basmanızla acil yardım hizmetlerine hızlıca ulaşmanıza yardımcı oluyor. Bu özellik ile SOS sinyali gönderebilirken, önceden belirlenen acil durum detaylarını görebiliyor ve telefonunuzu bir çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz.

Oppo A74 pek çok açıdan kullanıcısını memnun edecek bir telefon olmuş. Fiyatı ise 3499 TL.