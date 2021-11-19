Oppo A55 Türkiye'de satışa sunuldu

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A55, Gökkuşağı Mavisi ve Işıltılı Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. A55'in 3 boyutlu kavisli yapısı dikkat çekerken, metal benzeri bir doku ile güçlendirilen arka kapak, bükülmeye dirençli alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahip. Daha iyi bir ergonomi için tasarlanan Yan Parmak İzi Kilidi Açma, güç düğmesine gömülü olarak sunulurken, Yapay Zeka Yüz Tanıma Kilidi Açma mekanizması, kullanıcılara telefonun kilidini açmak için iki kullanışlı yöntem arasında seçim yapma imkanı sağlıyor.

A55, 50MP yapay zeka kamerası, 2MP bokeh kamera ve 2MP makro kamera olmak üzere üçlü kamera düzeneğiyle geliyor. Piksel gruplama teknolojisiyle dinamik sonuçlar veren 50MP yapay zeka kamera, varsayılan olarak 50MP çekim yapmak yerine, daha parlak fotoğraflar sunmak ve depolama alanından tasarruf etmek adına, fotoğrafların 12,5MP çözünürlükte kaydedilmesini sağlıyor.



A55'in 2MP bokeh kamerası hassas portre çekimleri yaparken geceleri de Backlight HDR özelliğiyle arka plan ayrıntılarını koruyor ve fotoğrafların net çekilmesini sağlıyor. Gece Modu ise loş ortamlarda pozlamanın ayarlanmasına imkan tanıyor.

Öndeki 16MP selfie kamerası, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu sayesinde doğal güzellikte selfie'ler çekmek için geliştirildi. Arka kamerada da bulunan bu özellik, ciltteki ayrıntıları korurken, aydınlatma koşullarına, yaşa ve hatta cinsiyete göre kullanıcının cilt tonuna ve ten rengine özel rötuşlar yapabiliyor.

A55'in 5000mAh uzun ömürlü pili ile kullanıcılar, 29,79 saat telefon görüşmesi yapma ve 24,40 saat kesintisiz müzik dinleme imkânı elde edebiliyor. 18W Hızlı Şarj özelliği, A55'in pili bitmeye yakınken, yalnızca 30 dakikada %33 oranında şarj edebilen hızlı şarj imkânı sunuyor. Akıllı Sıcaklık Kontrolü ve Optimum Isı Yayımı telefonun serin kalmasını sağlarken Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünü korumak için seçili uygulamalarda güç tasarrufu stratejileri uyguluyor. Yapay Zeka Gece Şarjı ise geceleri güç tüketimini en aza indirerek pilin yalnızca %1,37 oranında azalmasını sağlıyor. Optimize Edilmiş Gece Şarjı özelliği sayesinde A55, kullanıcının uyku düzenini öğreniyor ve özelleştirilmiş bir gece şarjı planı oluşturuyor. OPPO A55, ayrıca IPX4 su sıçramalarına dayanıklılık ve kısa devre koruması ile geliştirildi.

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OPPO A55, sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunmak için 6,51 inç büyüklüğünde delikli bir ekrana sahip. Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma, farklı aydınlatma ortamlarında parlaklık ayarlarını otomatik olarak ayarlarken gün boyu gözlerinizi yormayacak şekilde bir kullanım sunuyor.

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ColorOS 11.1 işletim sistemine sahip OPPO A55, süreçleri optimize eden ve depolama alanını boşaltan System Booster sayesinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tepkime Optimizasyonu, Hafıza Optimizasyonu ve UI First 3.0'ı içeren bu özellik, tepki oranını %5 artırırken kare hızı kararlılığını da %6,9 oranında iyileştirebiliyor. ColorOS 11.1'in oyuna yönelik özellikleri arasında Oyun Odak Modu ve Maddeli Ekran yer alırken güvenlik özellikleri arasında ise Özel Kasa ve Uygulama Kilidi bulunuyor. İş amaçlı kullanım için de ideal olan OPPO A55, çoklu görevlerin sürdürülmesi için uygulama pencere sayısını en aza indiren FlexDrop, ekran görüntülerindeki metinlerin tespit edilip çevirmesini sağlayan Google Lens ve Üç Parmakla Çeviri özelliklerine de sahip.