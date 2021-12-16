Oppo A55 incelemesi

Oppo A55’in özelliklerine geçmeden önce kutu içeriğine hızlıca bakalım. Standart bir Oppo telefon kutusuyla gelen A55’in kutu içeriğinde ihtiyacımız olan her şey var: Şeffaf telefon kılıfı, şarj kablosu, şarj adaptörü ve kablolu bir kulaklık. A55’in diğer Oppo cihazlarda olduğu gibi ekran korumasıyla geldiğini de söyleyelim.



A55, tasarımıyla ilgili konuşacak çok şey var. Öncelikle renklerden bahsedelim. Elimde gördüğünüz Gökkuşağı Mavisi renkli modeli dışında, A55’in ayrıca Işıltılı Siyah rengi de bulunuyor. Renk bakımından daha fazla seçenek sunulabilirmiş, ancak bu iki renk de öyle düz renkler değil kesinlikle. Örneğin Gökkuşağı Mavisi renkli bu model, ışığın farklı açılardan yansımasıyla çok daha etkileyici bir hale geliyor. OPPO Glow Design özelliğine sahip siyah renkteki modelde de bu derinliği görebiliyorsunuz. Şeffaf telefon kılıfını da işin içine dahil ettiğinizde bu şıklıktan ödün vermemiş oluyorsunuz.

193 gram ağırlığa ve 6.51 inç ekran büyüklüğüne sahip Oppo A55, 3 boyutlu kavisli yapısıyla dikkat çekiyor ve zarif tasarımını biraz da buna borçlu. Elde tutuş hissi de gayet iyi ve avuca rahatça oturuyor. Kullandığınız telefon, size Premium seviyede bir telefon kullandığınız hissini veriyor. Metal benzeri bir doku ile güçlendirilmiş arka kapak, bükülme gibi durumlara dayanıklı alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahip.



Telefonun alt kısmında 3.5 mm kulaklık yuvası, USB Type-C girişi ve speaker yer alırken, ses açma/kapama ve SIM kart yuvası sol kısma konumlandırılmış. Sağ kenarda ise aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak da iş gören güç tuşumuz yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı dışında A55, yüz tanıma teknolojisini de sunuyor. Her iki teknoloji de oldukça hızlı çalışıyor ve özellikle de maske taktığınız anlarda parmak izi tarayıcısı fazlasıyla iş görüyor.

OPPO A55, su sıçramalarına karşı da dayanıklı ve kısa devre koruması ile dikkat çekiyor.



Bu cihaz kamera performansıyla Oppo’nun A serisinin iddialı modellerinden biri. Yapay zeka destekli 50 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kameraya, 2 MP derinlik sensörü ile 2 MP makro kamera eşlik ediyor.

A55, 50 MP yapay zeka kamerasına sahip. Ama varsayılan olarak fotoğrafları 12.5 MP çözünürlükte telefona kaydediyor. Böylece daha parlak fotoğraflar sunmak ve özellikle de depolama alanından tasarruf etmek için görüntülerin boyutu daha küçük tutulmuş oluyor. Gündüz çekimlerinden fazlasıyla memnun kaldım, ışığı yeterince aldığında boyundan büyük işler yapıyor.



Işığın yetersiz geldiği anlarda da A55 ortalama bir performans sunuyor. Arka kameradaki Gece Modu filtreleri, daha belirgin görüntüler yakalayabiliyor. Filtreler, görüntüleri aydınlatarak renkleri ortaya çıkarıyor.

Bokeh kamerası da portre fotoğraf çekiminde bize eşlik ediyor. Bu noktada da iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ayrıca Backlight HDR özelliği sayesinde de arka plan ayrıntılarını korunurken, fotoğrafların net çekilmesi mümkün oluyor.

Makro çekimlere meraklıysanız A55’in makro kamerasını da seveceksiniz. Oldukça yakın mesafeden, kaliteli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu kamera ile mikro dünyayı fotoğraflamak büyük bir zevk kesinlikle.



Ön yüzde de 16 MP çözünürlüğünde görüntü alan bir kameramız var ve ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış. Bu kamera, basit bir selfie kamerası kesinlikle değil. Loş ortamlarda iyi sonuçlar veren ön kamera, en iyi görüntünün yakalanmasını sağlayan Yapay Zeka Güzelleştirme Modu’nu kullanıyor. Bu da çok daha doğal selfie çekimleri yapabilmeyi mümkün kılıyor. Selfie çekimlerinde farklı cilt tonlarını analiz eden A55, ten rengine özel rötuşlar yapıyor ve yüz şekillerinin konturunu da optimize ederek olabildiğince iyi çekimler yapmamızı sağlıyor.

Oppo A55, batarya tarafında da iddialı bir telefon. 5000 mAh kapasiteli bataryasından enerjisini alan Oppo A55, 18 W hızlı şarj özelliğini destekliyor ve pil bitmek üzereyken yarım saat şarj ettiğinizde yüzde 33’e kadar bataryayı doldurabiliyorsunuz.



Hızlı şarj ile birlikte bir başka önemli nokta da uzun saatler dayanan batarya ömrü. A55 tam şarj olduğunda yaklaşık 30 saat süresince kesintisiz telefon görüşmesine imkan veriyor. Aynı şekilde ortalama 25 saat aralıksız müzik dinleyebilirken, ColorOS üzerinden yapacağınız bazı ince ayarlarla batarya ömrünü daha da uzatabiliyorsunuz.

Süper Güç Tasarruf Modu’nu kullanarak A55’in daha az enerji tüketmesini sağlayabilirken, Yapay Zeka Gece Şarjı da geceleri güç tüketimini en aza indiriyor. A55, siz uyurken batarya ömrünün sadece %1,4’ünü harcıyor. Bunun dışında A55 sizin uyku düzeninizi de öğreniyor ve Optimize Edilmiş Gece Şarjı sayesinde özelleştirilmiş bir gece şarjı planı devreye giriyor ve batarya daha verimli bir şekilde kullanılıyor.

Son olarak A55’te bulunan Akıllı Sıcaklık Kontrolü ve Optimum Isı Yayımı da telefonun serin kalmasını sağlıyor, pilimizin ömrü uzuyor.



MediaTek Helio G35 işlemciden gücünü alan A55, 64 GB dahili hafızaya sahip ve 4 GB RAM’le geliyor. Uygulamaları ve oyunları akıcı bir şekilde ekrana yansıtabilen telefon, Oppo’nun geliştirdiği ve Android 11 temelli ColorOS 11.1 işletim sistemiyle geliyor. Bu özel yazılım, A55’in çok daha verimli ve efektif bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Örneğin Telefon Yöneticisi altında süreçleri optimize edip depolama alanını hızlıca boşaltabilirken, ayrıca Oyun Odak Modu’nu kullanarak sistemin performans dengesini değiştirebiliyor ve oyun esnasında WhatsApp ve Messenger gibi araçlara girerek telefon aramalarını bloke edebiliyoruz.



ColorOS, gizlilik ve güvenlik söz konusu olduğunda da çözümler sunuyor. Özel Kasa ve Uygulama Kilidi de fazlasıyla işinize yarayabilir. Özel Kasa sayesinde fotoğraf ve özel dosyalarınızı sadece siz görebilirken, Uygulama Kilidi ise belirlediğiniz uygulamalara sadece şifreli girilebilmesini sağlıyor. FlexDrop özelliği de farklı görevler ve uygulamalar arasında kolayca çoklu görevler yapma şansı veriyor.

Oppo A55, genel hatlarıyla başarılı bulduğum bir telefon olmuş. Yeni bir telefon arayışındaysanız, hem uzun batarya ömrü sunan hem de kamerasıyla iyi işler çıkaran A55’i size önerebilirim.