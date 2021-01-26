Oppo A55 5G duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri

5G destekli telefonlar yavaş yavaş telefon pazarını sarmaya başladı. Ancak bu teknolojiyi destekleyen telefonların büyük kısmı amiral telefon olduğundan, fiyatlar da biraz yüksek. Oppo ise uygun fiyatlı 5G telefonunu tam bu noktada görücüye çıkardı.

Oppo A55 5G ismini taşıyan telefon, 6.5 inç LCD ekran paneline sahip ve 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Plastik kasaya sahip olması nedeniyle daha uygun bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, 7 nm'lik MediaTek Dimensity 700 model işlemciden gücünü alıyor.

Bu yonga seti dahili 5G modem ile birlikte maksimum 2.2 GHz frekansa sahip iki yüksek performanslı ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan altı enerji verimli ARM Cortex-A55 çekirdeği içeriyor.



Telefonun grafik kısmında ise Mali-G57 GPU birimi yer alıyor.

128 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM ile gelen Oppo A55 5G, microSD kart desteği de sunuyor ve toplam hafızayı artırabilmek mümkün. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken ürün, USB Type-C girişi ve 3.5 mm kulaklık yuvasına sahip.

Parmak izi tarayıcısı telefonun yan tarafında bulunuyor. 13 + 2 + 2 megapiksel kamera kurulumuyla gelen ve saniyede 30 kare video kaydı yapabilen Oppo A55 5G, Çin'de 245 dolardan alıcısına ulaşıyor.

Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şu aşamada kesinlik kazanmış değil.