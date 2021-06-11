Oppo A54 Türkiye'de satışa sunuldu

5000 mAh kapasiteli pile sahip olan Oppo A54, tek bir şarjla 2 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube'da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp'ta arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj gönderebilirsiniz. A54'ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada size %13'e kadar şarj imkanı sunuyor.

Piliniz bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5'inde bile WhatsApp'ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor. Eğer gece telefonunuzu şarj etmeyi unuttuysanız, A54'ün Yapay Zeka Gece Şarjı siz uyurken pil ömrünüzü koruyor. Böylece pili, ertesi sabaha yalnızca %1,79 gibi çok az bir oranda azalıyor.

Oppo A54 sıcaklık ve su artışı gibi durumlarda bunu algılayıp şarjı durduran bir kısa devre koruyucusu sunuyor. Akıllı Sıcaklık Kontrolü özelliği aşırı ısınma riskini azaltmak, telefonun arka kapağının sıcaklığını algılamak ve düşürmek için çeşitli sensörler kullanıyor.

Mediatek Helio P35 sekiz çekirdekli işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan Oppo A54, HyperBoost özelliğine sahip ve telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. HyperBoost ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz.



OPPO A54, Gün Işığı Ekranı ve Ay Işığı Ekranı ile birlikte geliyor. Her hava ortamında göz rahatlığını sağlayan Gün Işığı Ekranı, parlaklığı %14,5 oranında artırıp 550 nite kadar çıkarıyor ve ekranınız güneş ışığı altında bile okunabiliyor. Ay Işığı Ekranı'nda ise ekran otomatik olarak 2 nite kadar karardığı için karanlık bir ortamda bile gözlerinizin rahat etmesi sağlanıyor. A54, günlük ekran parlaklığı tercihlerinizi öğrenen Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma ile ekranınızın parlaklık ayarlarını sizin için otomatik olarak özelleştirecek çözümler sunuyor. Örneğin, gece uyumadan önce bir e-kitap okuyorsanız, A54 ekstra rahatlık için parlaklığını anında ayarlıyor. Tüm bunlar olurken, A54 daha az mavi ışık yayarak maksimum göz rahatlığı için göz yorgunluğunu azaltıyor.

Telefonun arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Telefon, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23'e kadar farklı senaryoyu tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu'nun da dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine sahip. Bunların arasında ön ve arka kamerada 15 filtre, 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekme yeteneği ve 180° panorama fotoğrafları yer alıyor.