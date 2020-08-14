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GeriTeknoloji Oppo A52 Türkiye'de! Özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 14.08.2020 - 14:15,Son Güncelleme:

Oppo A52 Türkiye'de! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Oppo A52 Türkiye'de! Özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo A52 ile Türkiye'de kullanıcıların karşısına çıktı. İşte telefonun öne çıkan tüm özellikleri ve fiyatı...

Oppo A52 Türkiye'de satışa sunuldu. 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden gücünü alan telefonda 4 GB RAM yer alırken, 64 GB dahili hafıza bulunduruyor.

Ancak microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 256 GB'a kadar artırabiliyorsunuz.

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Gelelim Oppo A52'nin kamera tarafına... 12 MP ana kameraya sahip olan telefonda ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera eşlik ederken, ön kamera da 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Oppo A52, Android tabanlı ColorOS 7.1 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yaklaşık 192 gram ağırlığı olan Oppo A52, Türkiye'de 3399 TL fiyat etketiyle satılacak.

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