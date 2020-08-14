Oppo A31 Türkiye'de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı
Oppo, yeni akıllı telefonu Oppo A31 ile Türkiye'de kullanıcıların karşısına çıktı. İşte telefonun öne çıkan tüm özellikleri ve fiyatı...
Oppo A31 Türkiye'de satışa sunuldu. 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 1600x720 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alan telefonda 4 GB RAM yer alırken, 64 GB dahili hafıza bulunduruyor.
Ancak microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 256 GB'a kadar artırabiliyorsunuz.
Gelelim Oppo A31'in kamera tarafına... 12 MP ana kameraya sahip olan telefonda ana kameraya 2 MP makro kamera, 2 MP mono kamera eşlik ederken, ön kamera da 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.
4100 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Oppo A31, Android tabanlı ColorOS 6.1.2 arayüzüyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Yaklaşık 180 gram ağırlığı olan Oppo A31, Türkiye'de 3099 TL fiyat etketiyle satılacak.
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