Oppo A12s tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

İki ay önce duyurusu yapılan Oppo A12'nin ardından şimdi de bu modele küçük bir kardeş geldi: Oppo A12s. Hemen hemen aynı özelliklere sahip olan iki telefondan A12s'in en büyük farkı ise RAM ve renk seçeneklerinde bulunuyor.

Arka yüzünde çift kamera bulununan telefonun parmak izi tarayıcısı da telefonun arka yüzünde yer alıyor. Ekrana geldiğimizde ise damla çentik tasarım dikkat çekiyor ve ön kamera ekranın üstünde orta bölmede yer alıyor.

6.22 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oppo A12s, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile kutusundan çıkıyor. Ancak microSD kart desteği ile toplam hafızayı artırabilmek mümkün. Cihazın işlemcisi ise MediaTek Helio P35.

Arka yüzündeki ana kamera 12 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihazın ön yüzündeki kamera ise 5MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.

Android 10 işletim sistemine dayalı ColorOS 6.1 arayüzüyle gelen Oppo A12s, 4230 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. Bluetooth 5.0 desteğine sahip olmasının yanı sıra üzerinde 3.5mm kulaklık yuvası da bulunduran telefonun fiyatı ise yaklaşı 130 dolar.

Oppo A12s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise netlik kazanmadı.