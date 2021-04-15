Opera VPN açma işlemi nasıl yapılır? Opera VPN kullanımı (Wndows, Macos, Android, İphone Ve Linux)

İnternet üzerinde kaydedilen şifrelerinizin ve bilgilerinizin diğer insanlara kapalı bir hale gelmesini sağlayan sistem VPN adını alır. İyi bir VPN hizmeti almak için Opera VPN gibi çeşitli uygulamalar kullanılabilir.

Opera VPN Nedir?

Opera, Google ve Yandex gibi çalışan bir arama motorunun adıdır. Opera arama motorunun sistemine dahil ettiği Opera VPN sistemi ise, tarayıcıya entegre çalışan bir ağ güvenlik özelliğidir. Tamamen ücretsiz bir şekilde çalışan Opera VPN ile internette son derece güvenli aramalar yapmak mümkün hale geliyor. Ülke sınırlarında erişimi yasaklı olan çeşitli sitelere VPN üzerinden dünyanın başka bir bölgesindeymiş gibi bağlanmak ve internetin sonsuz olanaklarından faydalanmak bu şekilde mümkün oluyor. Bunun için gerekli olan tek şey ise Opera tarayıcını kurarak VPN'i aktif hale getirmek.

Opera VPN Açma İşlemi Nasıl Yapılır?

Opera VPN'i kullanabilmek için öncelikle Opera tarayıcısını bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekiyor. Kurulan Opera tarayıcısı ile birlikte kullanılan sisteme bağlı olarak VPN kullanım şekli de değişiklik gösteriyor.

Opera VPN Kullanımı PC

Opera VPN'in PC'lerde kurulum ve kullanım adımları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayarınıza uygun olan Opera internet tarayıcısını indirin.

Opera internet tarayıcısını bilgisayarınıza kurarak açın.

Opera tarayıcısında ayarlar bölümüne gidin.

Ayarlar bölümünden VPN seçeneğini aktif hale getirin.

Tarayıcı üzerinden bir internet sitesine giriş yapın.

Tarayıcının sol üst tarafındaki VPN seçeneğinin altından dilediğiniz ülkeyi seçin.

VPN özelliği aktif haldeyken dilediğiniz ülkeden güvenli internetin keyfini çıkarın.

Opera VPN Kullanımı MacOS

Opera VPN'in MacOS sistemlerde kurulum ve kullanım adımları aşağıda sıralanmıştır:

Mac uyumlu Opera internet tarayıcısını Opera'nın kendi internet sitesine giderek indirin.

İndirdiğiniz tarayıcının Mac'teki kurulum adımlarını tamamlayın.

Opera tarayıcısını açarak ayarlar sekmesini aktif hale getirin.

Ayarlar sekmesinden VPN özelliğini seçin ve özelliği açın.

Tarayıcı üzerinden herhangi bir internet sitesine giriş sağlayın.

Tarayıcının üst tarafında bulunan VPN seçeneğine tıklayarak dilediğiniz ülkeyi seçin.

VPN özelliğini kullanarak istediğiniz ülke üzerinden internete bağlanabilir ve güvenli internet özelliklerini keşfedebilirsiniz.

Opera VPN Kullanımı Android ve IOS

Opera VPN'in Android ve iOS sistemlerde kurulum ve kullanım adımları aşağıda sıralanmıştır:

Android ve iOS cihazlarda Opera VPN özelliğinden yararlanmak öncelikle Opera uygulamasını Google Play Store üzerinden veya App Store üzerinden indirin.

Tamamen ücretsiz çalışan Opera Tarayıcısının VPN özelliğini uygulama ayarlarına gelerek aktif hale getirin.

VPN özelliğini aktif hale getirdikten sonra ayarlardan istediğiniz ülkeyi seçin.

VPN'li Opera tarayıcınızı güvenle kullanarak internet keyfini doyasıya yaşayın.

Opera VPN Kullanımı Linux

Opera VPN'in Linux sistemlerde kurulum ve kullanım adımları aşağıda sıralanmıştır:

Opera VPN'i Linux sistemlerde kullanabilmek için öncelikle Opera'nın internet sitesine giriş sağlayın.

Tarayıcının Linux versiyonunu sitenin "İndirmeler" sekmesinden bularak bilgisayarınıza indirin.

Opera tarayıcısını bilgisayarınıza kurun ve açın.

Opera ayarlarından VPN özelliğini aktifleştirin.

Opera tarayıcısını kullanarak istediğiniz bir internet sitesine giriş yapın.

Tarayıcının üst tarafındaki VPN seçeneğine tıklayın ve karşınıza çıkan listeden dilediğiniz ülkeyi seçin.

Tarayıcınızdan VPN özelliğini aktif hale getirdikten sonra güvenli bir şekilde internette gezinebilirsiniz. VPN ayarlarını dilediğiniz zaman farklı ülkelere ayarlayacak şekilde de değiştirebilirsiniz.