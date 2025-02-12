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OpenAI'den dev adım: Kendi YZ çipi hazır olmak üzere!

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#Openaı#Chatgpt#Çip
OpenAIden dev adım: Kendi YZ çipi hazır olmak üzere
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:19

OpenAI, kendi özel yapay zekâ çipinin bu yılın sonunda hazır olmasını bekliyor.

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Teknoloji endüstrisi yapay zekâyı kucaklarken, YZ işlemlerini yapmak için gereken işlemci ihtiyacı hızla artıyor.

Nvidia, YZ çiplerinin ana sağlayıcısı konumunda, ancak ChatGPT'nin ardındaki şirket olan OpenAI da kendi özel çipini bu yılın sonunda üretmiş olmayı istiyor.

OPENAI KENDİ YZ ÇİPİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

9to5mac haberine göre, OpenAI kendi YZ işlemcisinin plan ve tasarımında gaza bastı ve bu yılın sonunda işlemci hazır olacak.

Plan ve tasarımın bitmek üzere olduğu belirtilirken, işlemcilerin üretime önümüzdeki birkaç ay içerisinde gönderileceği söyleniyor.

İşlemcilerin üreticisi ise Apple'a da işlemcilerini sağlayan TSMC firması olarak geçiyor.

Eğer OpenAI kendi işlemcisini üretmede başarılı olursa, sadece YZ eğitimi için veriyi nasıl işlediği üzerinde kontrol sahibi olmakla kalmayacak, aynı zamanda Nvidia'ya bağımlılığı da azalacak.

Apple da benzer bir yol izliyor ve Apple Intelligence modellerinin eğitimi için Amazon çiplerini kullanıyor.

Meta ve Microsoft gibi firmaların da YZ altyapısı için milyarlarca dolar harcadığı gelen haberler arasında.

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#Openaı#Chatgpt#Çip

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