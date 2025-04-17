OpenAI’dan sosyal medya hamlesi

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ChatGPT’nin yaratıcısı olarak anılan OpenAI, yakında yeni bir ürünle daha bilinebilir. İddialara göre şirket kendi sosyal ağını üretme üzerinde çalışıyor.

The Verge’ün haberine göre OpenAI, X/Twitter benzeri bir sosyal ağ üzerinde çalışıyor. The Verge bu bilginin konuya yakın birden fazla kaynak tarafından doğrulandığının da altını çiziyor.

Projenin şimdilik erken dönemde olduğu ve şimdilik şirket içinde kullanılan prototipin ChatGPT’nin görsel üreticisinin sosyal akışına odaklandığı söyleniyor.

CEO Sam Altman’ın şirket dışındaki isimlere projeye dair görüşlerini sorarken, OpenAI’ın bu sosyal ağı tek başına mı, yoksa ChatGPT’ye gömülü hâlde mi piyasaya süreceği belirsiz.

Ancak ChatGPT’nin geçtiğimiz ay küresel bazda en çok indirilen uygulama olduğunu da unutmamak gerek.

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OpenAI’ın sosyal medya ağının temelde Grok benzeri şekilde “yapay zekânın insanlara daha iyi içerikleri paylaşmaları yönünde yardımcı olacağı” bir platform olarak planlandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, tamamen YZ çekirdeği üzerine kurgulanan bir sosyal ağ düşüncesinin heyecan verici olduğunu söylüyor.

Tabii ki şirketin üzerinde çalıştığı pek çok projeden sadece biri olan sosyal ağın rafa kaldırılıp, piyasaya hiç sürülmeme ihtimali de bulunuyor.

Ancak Twitter/X’in sahibi Elon Musk’un OpenAI için verdiği satın alma teklifinden rahatsız olan CEO Sam Altman’ın, Musk’a bu alanda da rakip olmak istemesi şaşırtıcı değil.

ChatGPT’nin geçtiğimiz ay TikTok ve Instagram’ı dünyanın en çok indirilen uygulaması tahtından indirip, yerlerine geçmiş olması, şirketin bu alandaki gücünün de bir göstergesi.