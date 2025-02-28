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OpenAI yapay zeka video uygulaması Sora'yı AB ve İngiltere'de piyasaya sürdü

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#Openaı#Sora#Yapay Zeka
OpenAI yapay zeka video uygulaması Sorayı AB ve İngilterede piyasaya sürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 14:36

ABD'li yapay zeka devi OpenAI, yapay zeka destekli video uygulaması Sora' nın Aralık ayında ABD ve diğer ülkelerde piyasaya sürülmesinin ardından artık Avrupa Birliği ve İngiltere'de de kullanıcılara sunulduğunu açıkladı.

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OpenAI, yayınladığı bir paylaşımda, yüksek çözünürlüklü klipler oluşturulmasına olanak tanıyan Sora uygulamasının, yapay zeka firmasının ChatGPT bünyesinde "AB, İngiltere, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda'daki" ücretli aboneler için sunulacağını söyledi.

İcra Kurulu Başkanı Sam Altman, 9 Aralık'ta yazdığı bir yazıda, Sora'nın Avrupa'da yayınlanmasının ertelenmesinin yönetmeliklere uymak için yapıldığını belirtmişti.

AFP haberine göre AB, ABD'ye kıyasla yapay zeka ve veri koruması konusunda çok daha kapsamlı kurallara sahip.

Sora, metin, fotoğraf veya kullanıcı tarafından sağlanan görüntüler dahil olmak üzere girdilere dayalı klipler üretebilir.

Temel "Plus" aboneleri, standart çözünürlükte ve yaklaşık 20 saniye uzunluğunda ayda 50 adede kadar video üretebiliyor. Daha yüksek ücret ödeyen "Pro" kullanıcılarına daha fazla video sunuluyor.

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OpenAI, Aralık ayında kamuoyunun endişelerine yanıt olarak doğrulama meta verileri ve görünür filigranlar da dahil olmak üzere kötüye kullanıma karşı güvenlik önlemleri uyguladığını duyurdu.

Şirket, deepfake karşıtı önlemlerini sıkılaştırırken gerçek kişilerin yer aldığı videoların üretimini geçici olarak kısıtladı.

 

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#Openaı#Sora#Yapay Zeka

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