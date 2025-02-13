OpenAI, GPT-5'i ücretsiz yapacak

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Bunu söyleyen isim şirketin CEO'su Sam Altman. Altman, şirketin yol haritasını X üzerinde paylaştı ve OpenAI'ın kullanıcıların ChatGPT ile etkileşime girmesini basitleştirmenin yollarını aradığını da belirtti.

Altman şöyle yazdı: "Yapay zekânın sizin için hemen çalışmasını istiyoruz. Model ve ürünlerimizin ne kadar karmaşıklaştığını fark ettik. Model seçiciden sizin kadar nefret ediyoruz ve birleşik zekânın sihrine geri dönmek istiyoruz."

Mevcut sürümde, ChatGPT'yi o3-mini gibi belirli bir modeli kullanmaya zorlamak için ya istem çubuğundaki düğmeye ya da sohbet robotu bir soruyu yanıtladıktan sonra görünen model seçicide bulunan seçeneklerden birine dokunmak gerekiyor. ChatGPT Plus veya Pro abonesi olursanız, bu açılır menü, aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla model ve zeka ayarıyla ciddi anlamda uzuyor.

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Şirketin yol haritasına gelecek olursak, Altman GPT-4.5'in OpenAI'ın "son zincir düşünmeye sahip olmayan modeli" olacağını söylüyor.

Bunun anlamı, bundan sonra gelecek tüm modeller sorunları parçalarına bölerek çözümleyebilecek. GPT 4.5'in yayınlanmasından sonra, OpenAI'ın ana hedefi "tüm araçlarını kullanabilen, ne zaman uzun süre düşünmesi gerektiğini bilen ve genel olarak çok geniş bir görev yelpazesinde fayda sağlayan sistemler oluşturarak, o ve GPT serisi modelleri birleştirmek" olarak açıklandı.

Sam Altman GPT-4.5 ve GPT-5 için bir zaman vermedi ve sadece önümüzdeki ay ya da haftalarda çıkabileceklerini söyledi.