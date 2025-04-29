OpenAI artık alışverişe de el attı: Şimdi Google düşünsün!

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Yapay zekâ şirketi OpenAI, web arama aracı olan ChatGPT aramayı kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş deneyimini geliştirmek için güncelledi.

ChatGPT kullanıcıları ürün aradığında, sohbet robotu artık öneriler sunacak ve bu ürünler için görsellerin yanı sıra, incelemeleri de ekleyecek, ayrıca ürünlerin satın alınabileceği sayfalara linkler de sağlayacak.

OpenAI kulanıcıların kendi dillerinde ürünlere dair “çok özel” sorular sorabileceğini ve bu sorulara uygun şekilde yanıt alacaklarını söylüyor.

OpenAI şu an için moda, güzellik, ev elektroniği gibi kategoriler üzerinde denemeler yapıyor.

Şirket özelliği varsayılan modeli olan GPT-4o üzerinde sunuyor. ChatGPT Pro, Plus ve ücretsiz kullanıcıların yanı sıra, uygulamaya giriş yapmayan kullanıcılar da buna erişebilecek.

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ChatGPT aramaya gelen bu yenilik, OpenAI’ın rakibi Google ile giriştiği rekabetin bir ürünü. OpenAI bu hamlesiyle kullanıcılara internette aradıkları ürünü bulabilmeleri konusunda daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Çevrimiçi alışveriş Google’ın en önemli işlerinden biri, ancak Google Arama’daki reklam yerleştirmeleri, söz konusu hizmetin kalitesini yıllar geçtikçe düşürdü.

OpenAI ise arama ürününün giderek büyüdüğünü ve kullanıcıların sadece geçtiğimiz hafta ChatGPT’de bir milyardan fazla arama yaptığını söylüyor.

Bakalım Google’dan buna karşı bir hamle gelecek mi.