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Teknoloji
Haber Giriş: 12.08.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Online İşlemler’de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı

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Online İşlemler’de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı

Türk Telekom’un Online İşlemler mobil uygulamasına kaydedilen kredi kartı sayısı, bir yılda üç katına çıkarak 3 milyona ulaştı.

Türk Telekom’un, birçok hizmete mobil cihazlardan ulaşmayı mümkün kılan Online İşlemler uygulamasına, kullanıcıların ilgisi sürüyor. 

Son bir yılda, kayıtlı kredi kartı sayısının 3 katına çıkarak 3 milyona ulaştığı Online İşlemler’de fatura ödeme, TL yükleme ya da avantajlı paket satın alma olanakları sunuluyor. Türk Telekom güvencesi ile uygulamada kartını kaydeden müşteri sayısının dijitalleşen dünyada gelecek dönemlerde daha da artması bekleniyor. 

Online işlemler mobil uygulaması ile müşteriler güvenli ve hızlı ödemenin yanı sıra tarife ve paket bilgilerini görebilme ve değişiklik yapabilme, kalan kullanımlarını sorgulama ve fatura detaylarını inceleyebilme gibi pek çok işlem yapabiliyorlar. 

 

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