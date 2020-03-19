Online alışverişte yüzde 40 artış bekleniyor

iPara, koronavirüs tehdidi nedeniyle artan e-ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre; koronavirüs nedeniyle online alışveriş bir haftada gıda sektöründe yüzde 100, genelde yüzde 14 oranında artış gösterdi.



Bir haftada online alışveriş yüzde 14 oranında artış gösterirken, en çok satışın gerçekleştiği il İstanbul oldu. Listenin ilk sırasında ise sektörel bazda gıda sektörü yer aldı. Bir haftada gıda sektöründeki online alışveriş yüzde 100 artış gösterdi.

Yüzde 30-40 artış bekleniyor

Koronavirüs’ün online alışverişe etkisini değerlendiren iPara Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Onat, “Tüm dünyada büyük bir tehdit oluşturan koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Virüsten korunmak için evden çıkmayanlar günlük ihtiyaçları için online alışverişe yöneliyor. Geçen haftaya kıyasla bu hafta gıda sektöründeki satışlarımız iki kat arttı. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar önümüzdeki günlerde online alışveriş verilerinde yüzde 30- 40 bandında artış olmasını bekliyoruz” dedi.