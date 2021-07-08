OnePlus Türkiye pazarına resmen girdi: İşte ilk telefon

OnePlus, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaparak en yeni akıllı telefon modellerini tüketicilerle buluşturmaya başladı. Markanın ilk olarak OnePlus Nord N10 5G modeli Türkiye pazarında raflardaki yerini aldı. OnePlus tarafından yıllardır gerçekleştirilen inovasyonlara dayanan Nord N Serisi, markanın çok iyi bilinen hızlı ve rahat kullanım deneyimini akıllı telefonlar için en uygun fiyat segmentlerinde sunuyor. Yeni OnePlus Nord N Serisi dikkatleri üzerine çeken bir görsellik deneyimi, uzun ömürlü pil, gelişmiş çoklu kamera düzenlemesi ve yazılımın amiral gemisi OxygenOS ile birlikte geliyor.

OnePlus Kurucusu ve CEO’su Pete Lau şunları söyledi: “OnePlus’ın misyonu daha iyi teknolojiyi dünyayla paylaşmak… Bu bizim en ileri teknolojileri daha fazla kullanıcının erişimine sunmak için çok çalışmamız anlamına geliyor. OnePlus Nord N10 5G, sunduğumuz akıllı telefon seçeneklerini daha çeşitli fiyat aralıklarına yaygınlaştırma stratejimizde bir sonraki adımı temsil ediyor. Artık daha fazla kullanıcı kaliteden ödün vermeden rahat bir deneyim yaşayabilecek.”

OnePlus Avrupa Strateji Başkanı Tuomas Lampen ise şöyle konuştu: “Avrupa ve Hindistan’da ilk OnePlus Nord modelini piyasaya sunmamızdan bu yana kullanıcılarımız daha da uygun fiyatlı OnePlus ürünlerinin geleceğini görebiliyorlardı. OnePlus Nord N10 5G modelini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kullanıcılarımıza daha büyük ölçekte üst düzey deneyimler sunabilmek için ürün portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz.”

90Hz yenileme hızına sahip ekranı, Warp Charge özelliği ve dörtlü kamera performansıyla OnePlus Nord N10 5G, 5G teknolojisini daha fazla tüketiciye ulaştırıyor. OnePlus Nord N10 5G’nin hızlı performansının altında 6 GB bellek ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bu kapasiteyi 512 GB’a kadar artırmak mümkün. Böylece sevdiğiniz bütün uygulamaları, oyunları, filmleri ve müzikleri telefonunuzda saklayabilirsiniz.



OnePlus Nord N10 5G, OnePlus markasının imzası olan hızlı ve rahat ekran deneyimini 6.49 inç FHD+ ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla sunuyor. İster oyun oynayın ister video izleyin, mükemmel ekran ve ikili hoparlör sistemiyle sizi cezbeden bir stereo deneyimi yaşayacaksınız. Sektörün lider hızlı şarj teknolojilerinden olan OnePlus’ın Warp Charge teknolojisi şimdi OnePlus Nord N10 5G ile kullanıcılara sunuluyor. Cihaz 4300mAh pile sahip Warp Charge 30W’yi destekliyor. Bu da prizde daha az ve serbest olarak daha fazla zaman geçirmeniz anlamına geliyor.

5G insanların akıllı telefonlarını kullanma şekillerini değiştiriyor. OnePlus Nord N10 5G, gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alan Qualcomm Snapdragon 690 çip setiyle daha çok kullanıcının gelecek nesil bağlantıya erişebilmesini sağlıyor.

OnePlus Nord N10 5G’nin arkasındaki dörtlü kamera sistemi etrafınızdaki dünyayı ayrıntılarıyla yakalamanızı sağlıyor. Özel makro ve mono kameraların yanı sıra 64 MP’lik bir ana kameraya ve 119 derecelik bir ultra geniş merceğe sahip olan akıllı telefonun selfie çekimleri veya görüntülü aramalar için ön kısmında 16 MP bir kamerası bulunuyor.