OnePLus Nord model telefonlarda ekran hatası çıktı

OnePlus Nord model telefonların ekranlarında sorun tespit edildi. Bazı kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine ortaya çıkan hata, kendini ekranda gösteriyor. Nord kullanıcıları, parlaklık yüzde 25'in altında olduğunda AMOLED ekranın doğal olmayan yeşil-sarı tonlar ve şeritler göstermeye başladığından şikayet ediyor. Parlaklık seviyesi yüzde 60'ın üzerindeyken ise bu izler gözle görülmez hale geliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan OnePlus ise ekranın 90 Hz AMOLED ekrana sahip olduğunu, düşük parlaklık koşulları söz konusu olduğunda AMOLED ekranın özelliklerinden dolayı hafif derecede renk bozulmasının oluşabileceğini belirtirken, bu durumun tüm OLED ekranların karakteristik bir özelliği olduğu vurgulandı ve bunun bir kalite sorunu olmadığının altı çizildi.



Şirket, kullanıcıların aksine bu durumu sorun olarak görmezken, yine de ilerleyen günlerde yeni bir güncelleme çıkaracak ve ekran deneyimi iyileştirilecek.



