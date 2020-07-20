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GeriTeknoloji OnePlus Buds: Çinlilerden yeni kablosuz kulaklık
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Teknoloji
Haber Giriş: 20.07.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

OnePlus Buds: Çinlilerden yeni kablosuz kulaklık

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OnePlus Buds: Çinlilerden yeni kablosuz kulaklık
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Akıllı telefonlarıyla özellikle Çin pazarında önemli isimlerden biri olan OnePlus, bu kez yeni nesil kablosuz kulaklıklarıyla göcürüye çıkıyor. Henüz etkinlik gerçekleştirilmemiş olsa da, OnePlus Buds'a ait görüntüler internete sızdı bile.

21 Temmuz tarihinde duyurulması beklenen OnePlus'ın yeni ürünlerinden OnePlus Buds, kablosuz kulaklık pazarını hareketlendireceğe benziyor. Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte gelmesi beklenen yeni ürün, Dolby Atmos desteğini de arkasına alıyor.

"Cihazımı Bul" özelliğini de sunması beklenen OnePlus Buds, bu sayede kulaklıkların belirli mesafe içinde bulunabilmesini kolaylaştıracak.

OnePlus Buds: Çinlilerden yeni kablosuz kulaklık

Üzerinde dokunmatik panelin yer aldığı kulaklıklarda kontrolü sağlamak da oldukça kolay olacak. Müzik çalma, telefon araması yapma, şarkı değiştirme gibi fonksiyonlar bu paneller üzerinden yapılacak.

Telefonlarla oldukça hızlı bir şekilde eşleşmesi beklenen OnePlus Buds, oval tasarımlı bir şarj kasasıyla kutusundan çıkacak.

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