OnePlus 9 Serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Haberin Devamı

OnePlus, önemli bir kilometre taşını temsil eden en gelişmiş amiral gemisi modeli OnePlus 9 Serisi’ni Türkiye’de tüketicilere sundu. OnePlus 9 Serisi, profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile uzun vadeli ortaklığın ilk modeli olarak dikkatleri çekiyor. OnePlus’ın yeni amiral gemisindeki kamera sistemi ‘Hasselblad Camera for Mobile’, akıllı telefon fotoğrafçılığına bir dizi yeni özellikler getiriyor.

Renk, mobil fotoğrafçılığın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Hasselblad Camera for Mobile özelliğiyle OnePlus, Hasselblad'ın ikonik renk performansını ilk kez bir akıllı telefona getirmeyi amaçladı. Akıllı telefon kamera sistemlerinin geleneksel kameralardan çok farklı çalışması ve Hasselblad'ın renk performansı ve görüntü işleme için katı kurallarının olması hem OnePlus hem de Hasselblad için önemli zorluklardı. Bu hedefe ulaşmak için OnePlus ve Hasselblad, OnePlus 9 ve 9 Pro sensörlerini birlikte kalibre ettiler ve Hasselblad’ın yüksek renk standartlarını kullanarak çok sayıda laboratuvar testi gerçekleştirdiler. Daha sonra iki şirket, renk performansında ortak bir anlayışın sağlanmasının yanında akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve alışkanlıklarına dayalı renklerin ince ayarını yaparak birlikte çalışmalar yürüttü.

OnePlus 9 Serisi çekilen fotoğraflarda algısal olarak daha doğru ve doğal görünen renkler sunmak için OnePlus'ın renk kalibrasyonunda yeni standard haline gelen Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu kullanılıyor. OnePlus ve Hasselblad arasındaki uzun vadeli ortaklığın ilk ve en önemli sonucu olan bu yeni renk çözümü hem Hasselblad hem de OnePlus araştırma ve geliştirme ekipleri tarafından aylarca kapsamlı doğrulamalar yapılmasını gerektirdi. Uzman bir Hasselblad temsilcisi grubu, önemli geri bildirimler sağladı ve kapsamlı profesyonel fotoğrafçılık deneyimlerini paylaştı. Bu da akıllı telefon kamera deneyimine yeni bir estetik eklenmesine yardımcı oldu.





Haberin Devamı

OnePlus 9 Pro’nun 48MP ana kamerası 1/1,4” sensöre sahip ve Sony ile birlikte özel olarak tasarlanmış bir IMX789 sensörüyle donatıldı. Sonuç, 2x2 çip üstü lens (OCL), 12 bit RAW, çift yerel ISO ve DOL-HDR gibi önde gelen teknolojilerle sağlanan bir görüntüleme kabiliyeti oldu. Ana kamera, daha yüksek odak hızları, daha fazla renk doğruluğu için dört kat daha fazla renk bilgisi, daha net gündüz ve gece çekimleri ile videolarda azaltılmış hareket bulanıklığı sunuyor.

OnePlus 9 Pro’nun 50MP ultra geniş kamerası, görüntü kalitesi ve daha az grenli sonuç veren 1/1,56” Sony IMX766 sensör kullanıyor. Freeform lensi, gelen ışığı düzeltmek için bir dizi benzersiz eğriler kullanarak fotoğrafların kenarındaki bozulmayı yaklaşık %1 seviyesine düşürüyor. Ultra geniş açı kamerası, aynı zamanda 4 cm’ye kadar yakın mesafe odaklanma özelliğiyle yüksek kaliteli makro fotoğraflar çekmeye de olanak tanıyor.

Haberin Devamı

OnePlus 9 Pro'daki 8MP telefoto kamera, bulanıklığı azaltmak için OIS ile 3.3x (77mm) yakınlaştırma sunuyor ve dijital yakınlaştırmada ise 30x’e kadar çıkıyor. Özel bir monokrom kamera, OnePlus 9 Pro'nun ana kamerasıyla birlikte çalışıyor ve siyah beyaz fotoğraflara detay ve katman ekliyor. Yeni bir tilt-shift özelliği, daha yaratıcı fotoğraflar için bir tilt-shift lensin minyatür efektini taklit ediyor.

OnePlus 9 Pro’nun ana kamerası, standart 1080p’nin 16 katı piksel sayısına sahip. 8K 30fps'de çekimler yapabiliyor. OnePlus 9 Pro’nun ultra geniş kamerası, yürürken de hızlandırılmış videolar oluşturabiliyor.

Haberin Devamı

Yeni Hasselblad Pro Modu'na gelelim. Profesyonel seviyedeki kullanıcılara Hasselblad’ın görüntü işleme yazılımına dayalı yeni bir kullanıcı arayüzü geliştirildi. Ayrıca, ISO, odak, pozlama süresi, beyaz dengesi ve daha fazlasını ayarlama yeteneğiyle, uzman fotoğrafçıların fotoğraflarına ince ayar yapmaları için kontrol imkanı tanınıyor. Kullanıcılar, diğer akıllı telefonlarda geleneksel olarak bulunan 10 bit RAW ile karşılaştırıldığında, 12 bit RAW formatında 64 kat daha fazla renkte çekim yapabiliyor.

Haberin Devamı

OnePlus 9'daki Hasselblad Camera for Mobile, OnePlus 9 Pro’daki Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu ile aynı geliştirilen renk standartlarını kullanıyor. OnePlus 9’da kenar bozulmalarını en aza indirmek için, 1/1.56” Sony IMX766 sensör ve kavisli Serbest Biçimli Lens ile OnePlus 9 Pro’daki 50MP ultra geniş kamera kullanılıyor. 48MP ana kamera ayrıca, 1/1.43” Sony IMX689 sensör, 2x2 OCL, 12-bit RAW, çift yerel ISO ve 3-HDR ile dikkat çekiyor.

OnePlus 9 Serisi, 120Hz Akıcı Ekran 2.0 ekrana sahip. Ekran, düşük sıcaklıkta polikristalin oksit (LTPO) teknolojisini, üst düzey OLED ekranlarda kullanılan arka düzlem teknolojisini ve oyunlar için hızlı dokunma tepkisini entegre eden yeni nesil gelişmiş mobil görüntüleme teknolojisine sahip. Mevcut kullanıcı senaryolarına uyması için LTPO teknolojisi, akıllı telefonların ekranının yenileme hızını 120 Hz'den 1 Hz'ye kadar otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor ve önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sunuyor. Hyper Touch teknolojisi ayrıca, işlemci ve ekran arasındaki senkronizasyon hızını önceki teknolojiden altı kata kadar daha hızlı olan 360 Hz'e yükselterek belirli oyunları oynarken daha hızlı yanıt süresi sağlıyor.

Haberin Devamı

DisplayMate A+ derecelendirmesi olan OnePlus 9 Pro'nun QHD+, ekranı, 1.300 nit'e kadar en yüksek parlaklık değerinin yanında 10 bit renk derinliği sunuyor ve E4 ışık yayma malzemesi, HDR10+, MEMC, otomatik renk sıcaklığı ayarı, ön ve arka ortam ışığı algılama gibi daha birçok özellikle birlikte geliyor.

OnePlus 9’un ise ekranının parlaklığı 1.100 nit'e kadar çıkabiliyor ve HDR10+ sertifikası, HDR videolarını izleme deneyimini iyileştiriyor.

5G destekli Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu, %25 daha hızlı performans ve %35 daha hızlı grafik işlemenin yanında yeni 5nm düğüm boyutuna sahip. OnePlus 9 Serisi, hem LPDDR5 RAM hem de UFS 3.1 depolama özellikleriyle birlikte geliyor. LPDDR4X'ten 1,5 kat daha hızlı olan LPDDR5 RAM, 6400 Mbps'ye kadar hız sunuyor.

Warp Charge 65T, 29 dakikada %1’den %100’e telefonu şarj edebiliyor. OnePlus 9 Serisi, bu hızlara ulaşırken, şarj esnasında dahili direnci ve ısınmayı azaltmak için geliştirilmiş çift hücreli tasarıma sahip özel 4.500 mAh pilini kullanıyor. Bu da akıllı telefonun pilinin daha uzun dayanmasına ve daha az aralıklarla şarj edilmesine imkan tanıyor.

Warp Charge 50 Wireless, OnePlus’ın şimdiye kadarki en hızlı kablosuz şarj teknolojisi. Warp Charge 50 Wireless, her iki pil hücresinin de 25W'da şarj olmasıyla çoğu kablolu hızlı şarj çözümlerini geride bırakıyor ve 43 dakikada %1’den %100’e şarj edebiliyor.

OnePlus 9 Pro modelinin kutusundan çıkan güç adaptörü, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve daha fazlası dahil olmak üzere OnePlus marka olmayan cihazları da USB PD veya PPS üzerinden 45W'a kadar turbo şarj etmek için kullanılabiliyor.

Kişiselleştirilmiş bir Android deneyimi sunmak için OnePlus topluluğu ile birlikte geliştirilen OxygenOS 11, OnePlus 9 Serisi’nde Android 11 üzerine kurulu özel bir yazılım. Yeni Turbo Boost 3.0 bellek optimizasyonu, arka planda önceki sürüme göre %25'ten fazla uygulamayı açık tutmanıza olanak tanıyor. OnePlus, bunu RAM sıkıştırması ve sanal RAM sayesinde başarıyor. Bu özellik, telefon belleğini RAM'e dönüştürüyor, böylece telefonunuzla çalışmak için daha fazla fiziksel bellek sağlanmış oluyor. Profesyonel Oyun Modu, OnePlus 9 Serisi’nin işlemci gücünü ortaya çıkarıyor ve kullanıcıların en sevdiği mobil oyunlara tam anlamıyla kenetlenebilmeleri için uygulama bildirimlerini, çağrıları ve dikkat dağıtıcı diğer unsurları engelliyor. Geliştirilmiş, beş katmanlı bir oyun sınıfı soğutma sistemi olan OnePlus Cool Play, oyun esnasında ısınmanın dağıtılmasına da yardımcı oluyor.