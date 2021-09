OnePlus 9 Pro 5G incelemesi

OnePlus'ın Türkiye'de faaliyetlerine başlamasıyla birlikte satışa sunulan OnePlus Nord N10 5G, Türkiye garantili olarak raflardaki yerini alan ilk OnePlus telefon modeli oldu. OnePlus’ın amiral telefonu OnePlus 9 Pro ise şirketin en yeni ve güçlü telefonu… Şunu çok açık söylüyorum: Yaklaşık bir haftadır deneyimliyorum ve OnePlus 9, her yönüyle beğenimi kazanan bir telefon oldu. Zaten şimdi özelliklerini anlattıkça bana da hak vereceksiniz.





Önce OnePlus 9 Pro’nun bu büyükçe kutusunun içinde neler var, ona bakalım. Kutuyu daha açar açmaz OnePlus 9 Pro ile birlikte garanti belgesini görüyorsunuz. İçindeki beyaz kabı da kaldırdığımızda gri renkte bir telefon kılıfı sizi karşılıyor. Telefonun orijinal kılıfıyla birlikte kullanıcısına sunuluyor olması önemli bir nokta. Kılıfını da kaldırdığımızda OnePlus’ın kırmızı rengine bürünmüş USB Type-C kablosu ve hızlı şarj adaptörüyle karşılaşıyoruz.

Kutunun üzerinde önemli bir işbirliği de vurgulanmış. OnePlus'ın İsveç merkezli efsanevi profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile çalıştığını görüyoruz. Bu ismi, OnePlus 9 Pro'nun kameralarının bitişiğinde de görebiliyoruz. İsveçli marka, profesyonel fotoğrafçıları hedefleyen orta ve üst düzey kameralarıyla dünyaca ünlü bir şirket. Bu nedenle cihazın kamera performansının üzerinde fazlaca duracağız.



Biraz da cihazın tasarımından bahsedelim. OnePlus 9 Serisinin tasarımı, ‘burdenless’ yani ‘engel tanımayan tasarım’ vizyonu benimsenerek oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi oldukça şık, Premium seviyede bir telefon olduğunu her haliyle belli eden hoş bir tasarıma sahip. Arka kısımdaki kavisli tasarımı ve hafifliği, akıllı telefona konforlu bir tutuş hissi kazandırıyor. Cihazın kavisli ekranı, renk değişimlerini ve hatalı dokunuşları en aza indirmek için hassas bir şekilde optimize edilmiş.

Cihazda kullanılan alüminyum çerçeve ile birlikte cihazın hem ön hem de arka yüzünün Gorilla Glass 5 ile korunduğunu görüyoruz. Yani çizilmelere ve darbelere karşı hayli dayanıklı bir telefon. IP68 sertifikasına da sahip ve bu da telefonumuzu suya ve toza karşı dayanıklı kılıyor. Markanın paylaştığı verilere göre OnePlus 9 Pro, yaklaşık 1.5 metre su seviyesine kadar 30 dakika boyunca dayanabiliyor.





Bu telefonun en büyük farklarından biri de güç tuşunun hemen üzerinde yer alan titreşim modu sürgüsü. Bu sürgü 3 aşamalı çalışıyor. Ortaya getirdiğinizde telefonunuz titreşim moduna geçiyor ve gelen çağrılar söz konusu olduğunda zil sesi duymuyorsunuz, titreşimle çağrılardan haberiniz oluyor. En yukarı kaydığımızda ise telefon tamamen sessiz moda geçiyor ve titreşimi de kapatmış oluyorsunuz. Tekrar sesleri aktif hale getirmek için en alt kısma sürgüyü çekmeniz yeterli. Bence çok kullanışlı bir özellik ve pratik bir çözüm sunuyor.OnePlus 9 Pro’nun 6.7 inç’lik büyük bir AMOLED ekranı var. Ekrana yansıyan renkler capcanlı. 120 Hz Akıcı Ekran 2.0 ile birlikte oldukça yüksek ekran yenileme hızıyla gelmesi de akıcı ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi için olmazsa olmaz bir özellik. HDR10+ desteğine de sahip olan OnePlus 9 Pro’nun ekran parlaklık değeri de 1300 nit seviyesine kadar ulaşıyor. Hemen her ışık koşulunda ekrana yansıyan görüntüleri rahatça görebiliyorsunuz. Ayrıca yüksek parlaklık değerinin yanında özgün 10 bit renk derinliği de sunuluyor. 3215x1440 piksel ekran çözünürlüğü ve ekran gövde oranının yüzde 90 seviyesinde olması da OnePlus 9 Pro’yu sadece ekranıyla bile oldukça iddialı bir telefon haline getiriyor. Ön kamera ise ekranın sol üst kısmına konumlandırılmış. Telefonun arka yüzünde de dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz ve kameraların hemen yanında az önce bahsettiğimiz gibi HasselBlad imzası yer alıyor.OnePlus 9 Pro, her yönüyle güçlü bir telefon. İşlemci tarafında da bunu görebiliyoruz. 5 nm sürecinde üretilen Snapdragon 888 5G işlemciden gücünü alıyor ve hemen her uygulama ve oyunu en yüksek performansı alarak deneyimleyebiliyorsunuz. Piyasadaki en güçlü mobil işlemci, bu telefona hayat veriyor. Ayrıca 5G desteğine sahip telefon sayısı Türkiye’de hayli az olduğundan, OnePlus 9 Pro bu açıdan da farkını gösteriyor.

İşlemci ve oyun performansından bahsetmişken, Game Space yani Oyun Alanı modunun da üzerinde durmak isterim. Telefonda yüklü olarak gelen bu uygulama; işlemci, RAM ve GPU’yu oynadığınız oyuna göre optimize ediyor ve çok daha yüksek bir performansla oyun oynayabiliyorsunuz. Pro Gaming modunu aktif hale getirdiğinizde oyun keyfinden sizi koparacak her şey engelleniyor. Gelen aramalar ve bildirimler kapatılırken, ağ bağlantısını iyileştiriyor, arka planda çeşitli optimizasyonlar yaparak oyun deneyiminizi iyileştiriyor. Yani benim gibi sıkı bir oyuncuysanız, bu modu çok seveceğinizi söyleyebilirim.





Sıkı oyuncuların seveceği bir diğer özellik de Hyper Touch teknolojisi. Ekranda yer alan bu teknoloji, işlemci ve ekran arasındaki senkronizasyon hızını önceki teknolojiden altı kata kadar daha hızlı olan 360 Hz'e yükseltiyor, belirli oyunları oynarken çok daha hızlı yanıt süresi sağlanıyor. Böylece oyunda rakiplerinizin karşınızda epey avantajlı bir konumda oluyorsunuz.

Bu güçlü işlemciyi UFS 3.1 depolama özellikleriyle birlikte 256 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM destekliyor. Cihazda kullanılan LPDDR5 RAM teknolojisi, LPDDR4X'ten 1,5 kat daha hızlı bir yapıda ve 6400 Mbps'ye kadar hız sunuyor.





OnePlus 9 Pro’yu rakiplerinden farklı kılan bir başka özelliği de kamera performansında gizli. Kamera tarafında Hasselblad ile olan işbirliğinin çok iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Bu iki şirket, OnePlus 9 ve 9 Pro sensörlerini birlikte kalibre etmiş ve Hasselblad’ın yüksek renk standartlarını kullanarak çok sayıda laboratuvar testi gerçekleştirmişler. Daha doğal görünen renkler sunmak için, OnePlus'ın renk kalibrasyonunda yeni standard haline gelen Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu kullanılmış. Tüm bunlar sayesinde her açıdan başarılı çekimler yapabilen bir telefon ortaya çıkmış.

Cihazımızın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve Sony ile birlikte özel olarak tasarlanmış bir IMX789 sensörüyle donatılmış. Ana kamera daha yüksek odak hızlarına ulaşabilirken, daha fazla renk doğruluğu için de dört kat daha fazla renk bilgisine sahip. Ayrıca daha net gündüz ve gece çekimleri bu sensörle mümkün olurken, videolarda hareket bulanıklığı da azaltılıyor.



50 MP ultra geniş açılı kamerasını da oldukça iddialı buldum. Birçok telefonda fotoğrafların kenarlarında bozulma meydana gelirken, bu telefonda böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Bunun sebebi de Freeform denilen lens aslında. Bu lens, gelen ışığı düzeltmek için bir dizi benzersiz eğriler kullanarak fotoğrafların kenarındaki bozulmayı yaklaşık %1 seviyesine düşürüyor.

Makro çekimlerde de bu kamerayı kullanıyoruz ve 4 cm’ye kadar olan mesafede hedefe odaklanıp oldukça yüksek kalitede makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

8 MP telefoto kamera ile zum yaptığınızda cihazın bulanıklığı yakın çekimlerde azalttığını fark ediyorsunuz. 2 MP monokrom kamera ise siyah beyaz fotoğraf çekimlerinde imdadımıza yetişiyor ve siyah beyaz fotoğraflara detay ve katman ekliyor.



Gece çekimlerinde gördüğüm en başarılı telefon OnePlus 9 Pro olabilir. Çünkü hava tamamen kararmasına rağmen çektiğim görüntülerden çok iyi sonuçlar aldım. Işık hayli yetersiz, ama çekilen görüntüler gerçekten muhteşem.

OnePlus 9 Pro, video çekiminde de dudak ısırtacak bir performansa sahip. Öyle ki, 4K 120 fps video kaydı bile bu cihazla mümkün. Aynı zamanda 8K 30 fps video kaydı da yapabiliyoruz.

Hızlı Çekim özelliğini de beğendim. Hayatı hızlıca akarken görmek farklı bir deneyim sunuyor. Diğer yandan OnePlus 9 Pro’nun ultra geniş kamerasının yürürken dahi hızlandırılmış videolar oluşturabilmesi önemli bir nokta.

Kamera ayarlarından ulaşabileceğiniz Hasselblad Pro bölümüyle fotoğraf çekimi için en ince ayarlara ulaşabiliyorsunuz. ISO, odak, pozlama süresi, beyaz dengesi ve çok daha fazlası elinizin altında. Gördüğünüz gibi OnePlus 9 Pro, Hasselblad işbirliği ile genel anlamda kamera performansında sınırları hayli zorlayan bir telefon modeli olmuş.



OnePlus 9 Pro, batarya tarafında da kendine yakışır bir performans gösteriyor. Warp Charge 65T ile birlikte bu telefonu yüzde 1’den yüzde 100’e şarj etmek sadece 29 dakika sürüyor. İnanılmaz kısa bir süre… Bu kadar hızlı şarj olması sizi korkutmasın, çünkü OnePlus 9 Serisi bu hızlara ulaşırken, şarj esnasında dahili direnci ve ısınmayı azaltmak için geliştirilmiş çift hücreli tasarıma sahip özel bir pil kullanıyor. Bu sayede batarya daha az aralıklarla şarj ediliyor ve batarya ömrü uzamış oluyor.

Kablosuz şarj desteği de bu telefonda mevcut. Ama öyle ağır ağır şarj olduğunu da düşünmeyin. Warp Charge 50 Wireless ile birlikte OnePlus 9 Pro, her iki pil hücresinin de 25W'da şarj olmasını sağlıyor ve sadece 43 dakika gibi bir sürede %1’den %100’e telefonunuzu şarj edebiliyor. Yani kablo varken 29, kablo yoksa da 43 dakikaya tam şarj mümkün.

Bu şarj adaptörüyle ilgili bir parantez de açmak istiyorum. Bu adaptörü sadece telefonunuzu şarj etmek için kullanmak zorunda değilsiniz. Kutusundan çıkan bu adaptörü, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi OnePlus ile ilgisi olmayan markaların cihazlarını dahi 45W’a kadar turbo şarj etmek için kullanabilirsiniz.



OnePlus’ı diğer telefonlardan ayıran bir başka özelliği de Android 11 tabanlı Oxygen OS. Android deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyan bu özel yazılım, OnePlus 9 Serisi’ne hız, akıcılık ve özelleştirme katıyor. Zaten güçlü donanım özelliklerine sahip bir telefon kullanıyoruz, üstüne bir de bu donanımı verimli kullanan bir yazılım gelince tadından yenmiyor. Arka planda önceki sürüme göre %25'ten fazla uygulamayı açık tutmanıza olanak tanıyan yeni Turbo Boost 3.0, bunu RAM sıkıştırması ve sanal RAM ile başarıyor. Yani bu özellik, telefonun hafızasını RAM’e dönüştürüyor ve daha yüksek bir performansa ulaşmak mümkün oluyor. Profesyonel Oyun Modu da yine OxygenOS ile gelen ve oyuncuların favorisi olacak bir başka özellik.

Sonuç itibariyle OnePlus 9 Pro her açıdan beğenimi kazanan bir amiral telefon oldu. Tasarımı olsun, donanım özellikleri olsun zayıf bir noktası yok. OnePlus Türkiye garantisiyle kullanıcılara sunuluyor olması da çok önemli.