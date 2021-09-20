OnePlus 9 Pro 5G incelemesi

OnePlus'ın Türkiye'de faaliyetlerine başlamasıyla birlikte satışa sunulan OnePlus Nord N10 5G, Türkiye garantili olarak raflardaki yerini alan ilk OnePlus telefon modeli oldu. OnePlus’ın amiral telefonu OnePlus 9 Pro ise şirketin en yeni ve güçlü telefonu… Şunu çok açık söylüyorum: Yaklaşık bir haftadır deneyimliyorum ve OnePlus 9, her yönüyle beğenimi kazanan bir telefon oldu. Zaten şimdi özelliklerini anlattıkça bana da hak vereceksiniz.
Kutunun üzerinde önemli bir işbirliği de vurgulanmış. OnePlus'ın İsveç merkezli efsanevi profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile çalıştığını görüyoruz. Bu ismi, OnePlus 9 Pro'nun kameralarının bitişiğinde de görebiliyoruz. İsveçli marka, profesyonel fotoğrafçıları hedefleyen orta ve üst düzey kameralarıyla dünyaca ünlü bir şirket. Bu nedenle cihazın kamera performansının üzerinde fazlaca duracağız.
Cihazda kullanılan alüminyum çerçeve ile birlikte cihazın hem ön hem de arka yüzünün Gorilla Glass 5 ile korunduğunu görüyoruz. Yani çizilmelere ve darbelere karşı hayli dayanıklı bir telefon. IP68 sertifikasına da sahip ve bu da telefonumuzu suya ve toza karşı dayanıklı kılıyor. Markanın paylaştığı verilere göre OnePlus 9 Pro, yaklaşık 1.5 metre su seviyesine kadar 30 dakika boyunca dayanabiliyor.
İşlemci ve oyun performansından bahsetmişken, Game Space yani Oyun Alanı modunun da üzerinde durmak isterim. Telefonda yüklü olarak gelen bu uygulama; işlemci, RAM ve GPU’yu oynadığınız oyuna göre optimize ediyor ve çok daha yüksek bir performansla oyun oynayabiliyorsunuz. Pro Gaming modunu aktif hale getirdiğinizde oyun keyfinden sizi koparacak her şey engelleniyor. Gelen aramalar ve bildirimler kapatılırken, ağ bağlantısını iyileştiriyor, arka planda çeşitli optimizasyonlar yaparak oyun deneyiminizi iyileştiriyor. Yani benim gibi sıkı bir oyuncuysanız, bu modu çok seveceğinizi söyleyebilirim.
Bu güçlü işlemciyi UFS 3.1 depolama özellikleriyle birlikte 256 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM destekliyor. Cihazda kullanılan LPDDR5 RAM teknolojisi, LPDDR4X'ten 1,5 kat daha hızlı bir yapıda ve 6400 Mbps'ye kadar hız sunuyor.
OnePlus 9 Pro’yu rakiplerinden farklı kılan bir başka özelliği de kamera performansında gizli. Kamera tarafında Hasselblad ile olan işbirliğinin çok iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Bu iki şirket, OnePlus 9 ve 9 Pro sensörlerini birlikte kalibre etmiş ve Hasselblad’ın yüksek renk standartlarını kullanarak çok sayıda laboratuvar testi gerçekleştirmişler. Daha doğal görünen renkler sunmak için, OnePlus'ın renk kalibrasyonunda yeni standard haline gelen Hasselblad ile Doğal Renk Kalibrasyonu kullanılmış. Tüm bunlar sayesinde her açıdan başarılı çekimler yapabilen bir telefon ortaya çıkmış.
Cihazımızın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve Sony ile birlikte özel olarak tasarlanmış bir IMX789 sensörüyle donatılmış. Ana kamera daha yüksek odak hızlarına ulaşabilirken, daha fazla renk doğruluğu için de dört kat daha fazla renk bilgisine sahip. Ayrıca daha net gündüz ve gece çekimleri bu sensörle mümkün olurken, videolarda hareket bulanıklığı da azaltılıyor.
Makro çekimlerde de bu kamerayı kullanıyoruz ve 4 cm’ye kadar olan mesafede hedefe odaklanıp oldukça yüksek kalitede makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
8 MP telefoto kamera ile zum yaptığınızda cihazın bulanıklığı yakın çekimlerde azalttığını fark ediyorsunuz. 2 MP monokrom kamera ise siyah beyaz fotoğraf çekimlerinde imdadımıza yetişiyor ve siyah beyaz fotoğraflara detay ve katman ekliyor.
OnePlus 9 Pro, video çekiminde de dudak ısırtacak bir performansa sahip. Öyle ki, 4K 120 fps video kaydı bile bu cihazla mümkün. Aynı zamanda 8K 30 fps video kaydı da yapabiliyoruz.
Hızlı Çekim özelliğini de beğendim. Hayatı hızlıca akarken görmek farklı bir deneyim sunuyor. Diğer yandan OnePlus 9 Pro’nun ultra geniş kamerasının yürürken dahi hızlandırılmış videolar oluşturabilmesi önemli bir nokta.
Kamera ayarlarından ulaşabileceğiniz Hasselblad Pro bölümüyle fotoğraf çekimi için en ince ayarlara ulaşabiliyorsunuz. ISO, odak, pozlama süresi, beyaz dengesi ve çok daha fazlası elinizin altında. Gördüğünüz gibi OnePlus 9 Pro, Hasselblad işbirliği ile genel anlamda kamera performansında sınırları hayli zorlayan bir telefon modeli olmuş.
Kablosuz şarj desteği de bu telefonda mevcut. Ama öyle ağır ağır şarj olduğunu da düşünmeyin. Warp Charge 50 Wireless ile birlikte OnePlus 9 Pro, her iki pil hücresinin de 25W'da şarj olmasını sağlıyor ve sadece 43 dakika gibi bir sürede %1’den %100’e telefonunuzu şarj edebiliyor. Yani kablo varken 29, kablo yoksa da 43 dakikaya tam şarj mümkün.
Bu şarj adaptörüyle ilgili bir parantez de açmak istiyorum. Bu adaptörü sadece telefonunuzu şarj etmek için kullanmak zorunda değilsiniz. Kutusundan çıkan bu adaptörü, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi OnePlus ile ilgisi olmayan markaların cihazlarını dahi 45W’a kadar turbo şarj etmek için kullanabilirsiniz.
Sonuç itibariyle OnePlus 9 Pro her açıdan beğenimi kazanan bir amiral telefon oldu. Tasarımı olsun, donanım özellikleri olsun zayıf bir noktası yok. OnePlus Türkiye garantisiyle kullanıcılara sunuluyor olması da çok önemli.