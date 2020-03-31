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Teknoloji
Haber Giriş: 31.03.2020 - 07:57,Son Güncelleme:/

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ne zaman tanıtılacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ne zaman tanıtılacak?
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Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus, iki yeni telefonun duyurusunu yapacak. Peki OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ne zaman tanıtılacak? Cihazların özellikleri nasıl olacak?

Çin'de doğan ve dünyaya yayılan pek çok telefon üreticisi bulunuyor. Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme sadece Çin'de değil, globalde de telefon rekabetinde olan Çin markaları. Diğer yandan adını sıkça duyduğumuz ama henüz Türkiye'ye ürünleriyle gelmeyen markalar da bulunuyor. Bunlarda biri de hiç şüphesiz OnePlus.

Dünyanın yakından takip ettiği markanın ise şu dönem iki yeni ürünü görücüye çıkacak. Şirkete yakın kaynaklara göre lansman 14 Nisan saat 20:30'da gerçekleştirilecek ve etkinlik YouTube üzerinden canlı yayında yapılacak. Etkinlikte iki yeni ürün duyurulacak: OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro...

Ancak cihazların teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Tek bilienen nokta, yeni OnePlus telefonlarda 120Hz yenileme hızına sahip bir Super AMOLED ekran bulunacak olmaıs...

Diğer yandan şirketin OnePlus Z adında giriş seviyesi bir telefon da duyuracağı söyleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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