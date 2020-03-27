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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:26,Son Güncelleme:/

OnePlus 8 Pro resmen geliyor! İşte en net görüntüleri

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OnePlus 8 Pro resmen geliyor! İşte en net görüntüleri
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Çin merkezli teknoloji üreticisi OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 8 Pro üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Peki yeni telefon nasıl görünüyor? Teknik özellikleri nasıl olacak?

OnePlus 8 Pro'nun basın görsellerinin de yayınlanmasıyla birlikte gelecek ay tanıtılması beklenen cihazla ilgili pek çok detay gün yüzüne çıkmış oldu. Sızıntı haberleriyle bilinen OnLeaks kanalında yayınlanan görüntüler, cihazın son halini ortaya koyuyor.

Cihazın tasarımına bakıldığında ilk dikkat çeken nokta 3.5mm kulaklık yuvasının bulunmaması... Cihazda ayrıca aç/kapa yani pop-up ön kamera sistemi de bulunmuyor; bunun yerine delikli ekran tasarımıyla kutusundan çıkıyor. Arka yüzüne baktığımızda ise dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Ancak bu kameralarla ilgili teknik detaylar henüz belli değil.

OnePlus 8 Pro resmen geliyor İşte en net görüntüleri

Qualcommm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması beklenen telefonun 15 Nisan tarihinde dünyaya duyurulması bekleniyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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