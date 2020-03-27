OnePlus 8 Pro resmen geliyor! İşte en net görüntüleri

OnePlus 8 Pro'nun basın görsellerinin de yayınlanmasıyla birlikte gelecek ay tanıtılması beklenen cihazla ilgili pek çok detay gün yüzüne çıkmış oldu. Sızıntı haberleriyle bilinen OnLeaks kanalında yayınlanan görüntüler, cihazın son halini ortaya koyuyor.

Cihazın tasarımına bakıldığında ilk dikkat çeken nokta 3.5mm kulaklık yuvasının bulunmaması... Cihazda ayrıca aç/kapa yani pop-up ön kamera sistemi de bulunmuyor; bunun yerine delikli ekran tasarımıyla kutusundan çıkıyor. Arka yüzüne baktığımızda ise dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Ancak bu kameralarla ilgili teknik detaylar henüz belli değil.



Qualcommm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alması beklenen telefonun 15 Nisan tarihinde dünyaya duyurulması bekleniyor.



