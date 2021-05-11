Onedrive Nedir Ve Ne İşe Yarar? Onedrive Nasıl Kullanılır

Microsoft Onedrive; bulut tabanlı olan bir depolama platformudur. Microsoft hesabı bulunan herkesin, belirli bir boyuta kadar bu hizmeti ücretsiz bir şekilde kullandığını belirtmek önemlidir.

Onedrive Nedir?

Microsoft OneDrive; Microsoft ile geliştirilmiş olan çevrim içi depolama platformudur. Microsoft hesabı olan herkesin belirli bir boyuta kadar ücretsiz şekilde kullandığı bu depolama hizmeti; oldukça güçlü bir sistem olarak tanımlanabilir. Windows 8.1, Windows 10 ve Xbox One gibi yazılımların sistem ayarlarının eşleştirilmesi adına OneDrive'e bağlanılır.

Onedrive Ne İşe Yarar?

OneDrive uygulaması; taşınabilir aygıtlarda yer alan ve otomatik şekilde fotoğrafların yedeklenmesinin yapılması amacıyla kullanılsa bile başka dosyaların ve evrakların manuel şekilde paylaşılması ya da yedeklenmesi için de kullanılır.

Değişik bir kullanım amacıyla beraber dosya paylaşımı hakkında bir alternatif oluşturulmuştur. Farklı ihtiyaçlar ve aşamalar, geleneksel olan çalışmalar için organize edilen tüm çözümler adına yapılması gereken tek şey, kişisel fırsatların organize edilmesidir. OneDrive; fotoğrafların yanı sıra pek çok dosyanın yedeklenmesini sağlayan bir dosya depolama platformu şeklinde belirtilebilir.

Onedrive Nasıl Kullanılır?

OneDrive kullanmak için;

- Microsoft hesabının olmaması durumunda, bir hesap oluşturmak gerekir.

- Ücretsiz bir şekilde kaydolmak mümkündür.

- Microsoft hesabı oluşturun alternatifine tıklayarak, hesap oluşturulabilir.

- Açılan pencere ile istenen bilgiler eksiksiz girilmelidir.

- Üyelik işleminin tamamlanmasıyla beraber Microsoft hesabında oturum açılmalıdır.

- Hesap bilgileri girilerek, oturum açılmalıdır. Bu şekilde OneDrive kullanımı mümkündür.

Microsoft OneDrive ile alakalı en önemli özelliklerden biri; pek çok kişide Microsoft hesabının olmasından ötürü hesap oluşturmak zorunda kalmamaktır. Hotmail, Windowslive, Outlook gibi maillerle OndeDrive girişi yapmak mümkündür. Hesaba giriş yaptıktan hemen sonra OneDrive'a giriş yaparak, yedeklenen dosyalar varsa bunlara ulaşmak da oldukça kolaydır. Yedeklenmiş olan dosyaların bulunması halinde OneDrive'a giriş yaptıktan hemen sonra klasörler halinde yedeklenen dosyalara erişmek mümkündür.