3D grafiklerin geleceği, NVIDIA Studio'nun öncülük ettiği ve NVIDIA RTX teknolojilerinin 3D iş akışlarıyla çalışan içerik oluşturuculara getirdiği özel avantajları sergilediği SIGGRAPH 2021 sanal konferansında sergileniyor.

NVIDIA Studio’nun duyuruları, sanatçıların türünün tek örneği dijital sahneler ve mükemmel 3D modeller yarattığı, sonsuz yaratıcı olanaklarla güzel binalar tasarladığı ve daha fazlasını içeren sürükleyici ve bağlantılı paylaşılan bir sanal dünya olan NVIDIA Omniverse ile başlıyor. Omniverse platformu; Blender USD desteği, yeni bir Adobe Substance 3D eklentisi ve yapay zekayla 3D modellemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir uzantı olan GANverse3D ile genişlemeye devam ediyor.

Omniverse şu anda açık beta sürümünde ve NVIDIA RTX ve GeForce RTX GPU kullanıcıları için ücretsiz olarak sunuluyor. NVIDIA RTX A2000 GPU’nun bugün piyasaya sürülmesiyle, milyonlarca 3D sanatçısı ve içerik oluşturucu, platformun yeteneklerini keşfetme fırsatına sahip olacak.

Omniverse ve RTX A2000 GPU'larla birlikte en son yaratıcı uygulama güncellemeleri, bugün indirilebilen Ağustos NVIDIA Studio Sürücüsü’nde gelişmiş destek seviyeleri elde ediyor.

Omniverse, SIGGRAPH'ta 3D Metaverse'yi Genişletiyor

NVIDIA, dünyanın önde gelen açık kaynaklı 3D animasyon uygulaması Blender'ın, Blender 3.0 sürümünde Pixar'ın Universal Scene Description (USD) desteğini içereceğini ve sanatçıların uygulamayı Omniverse ile kullanmasını sağlayacağını duyurdu.

Açık kaynaklı 3D dosya sistemi, yazılım ortaklarına ve sanatçılara USD kabulü, bir eklenti veya bir Omniverse Bağlayıcı, uzantı veya uygulama oluşturma yoluyla Omniverse'i genişletme ve ona bağlanmak için birden fazla yol sunuyor.

NVIDIA ayrıca daha gelişmiş USD ve malzeme desteği içeren deneysel bir Blender alpha 3.0 USD bölümünü de tanıttı ve yakında her yerde Blender kullanıcıları için kullanıma sunulacak. Ayrıca NVIDIA ve Adobe, Omniverse'de Substance Material desteğini etkinleştirecek yeni bir Substance 3D eklentisi üzerinde iş birliği yapıyor.

Eklentiyle Adobe Substance 3D'de oluşturulan veya Substance 3D Asset Library'den içe aktarılan materyaller doğrudan Omniverse'de ayarlanabiliyor. 3D sanatçılar, Substance 3D Designer ve Substance 3D Sampler'dan varlıkları dışa aktarmaları ve yeniden yüklemeleri gerekmediğinden değişiklik yaparken zamandan tasarruf edebilecekler.

NVIDIA Studio ayrıca yapay zekayla 3D modellemeyi kolaylaştıran yeni bir Omniverse uzantısı olan GANverse3D- Image2Car'ı yayınlıyor. Bu, Omniverse AI AI Toy Box’u oluşturacak bir uzantı koleksiyonunun ilki konumunda.

GANverse3D, 3B geometri, doku ve parça segmentasyon etiketlerini tahmin etmek için binlerce nesnenin çoklu görünümlerini sentezleyen, 2B fotoğraflar üzerinde eğitilmiş çekişmeli üretici ağ üzerine kuruldu. Bu süreç, bir arabanın tek bir fotoğrafını, gerçekçi farlar, flaşörler ve tekerleklerle tamamlanmış sanal bir sahnede dolaşabilen bir 3D modele dönüştürebiliyor.

AI Toy Box uzantısı, deneyimsiz 3D sanatçıların kolayca sahneler oluşturmasına ve deneyimli sanatçıların çoklu uygulama iş akışlarına yeni geliştirmeler getirmesine olanak tanıyor.

Omniverse dahil olmak üzere 3D'deki en son yeniliklere daha fazla göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Omniverse, NVIDIA CEO'su Jensen Huang ile yapılan GTC açılış konuşması gibi birçok yaratıcı projede kritik bir rol oynuyor.

Dünyanın önde gelen sanatçıları, güzel işler ve çarpıcı dünyalar yaratmak için NVIDIA RTX ve Omniverse kullanıyor. Yaratıcı profesyonelleri öne çıkaran ücretsiz bir e-kitap olan NVIDIA'nın RTX All Stars'ın ikinci baskısında doğrudan onlardan haber alabilirsiniz.

Daha Fazla RTX, Daha Fazla 3D Yaratıcılık Özgürlüğü

NVIDIA RTX A2000, 3D yaratıcıları için en güçlü, daha az göz önünde olan, çift yuvalı GPU olarak RTX serisine katılıyor. Yeni masaüstü GPU'su, NVIDIA Ampere mimarisindeki en yeni RTX teknolojilerini içeriyor:

• RTX ON özelliğiyle son nesilden 5 kata kadar performansla gerçek zamanlı ışın izleme için 2. nesil RT Çekirdekleri.

• Yaratıcı yapay zeka özelliklerini güçlendirmek ve hızlandırmak için 3. nesil Tensör Çekirdekleri.

• GPU'ya giren ve çıkan veri yollarını hızlandıran 2x PCIe Gen 4 ve büyük dosyaların oluşturulması ve dışa aktarılması için 6 GB'a kadar GPU ECC belleği.

RTX A2000 tabanlı sistemler Ekim ayından itibaren satışa sunulacak.

Hareket halindeki içerik oluşturucular için, bugün Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 gibi Studio dizüstü bilgisayarlara gelen ve güç açısından en verimli, profesyonel RTX dizüstü bilgisayar GPU'su olan NVIDIA RTX A2000 dizüstü bilgisayar GPU'su, ışın izleme ve yapay zeka özelliklerini ince ve hafif çalışma alanlarına çeviriyor.

NVIDIA RTX A2000 GPU'lar, ister bir masaüstünün arkasında isterse bir dizüstü bilgisayarın seyahat edebileceği herhangi bir yerde olsun, 3D modelleme ve Omniverse dahil olmak üzere çok sayıda yaratıcı iş akışını destekliyor.

Ağustos, Yaratıcı Uygulama Güncellemelerini ve En Son Studio Sürücüsünü Getiriyor

Son teknoloji yaratıcı uygulamalar için yakın zamanda heyecan verici güncelleştirmeler geliyor. Bugün mevcut olan Ağustos Studio Sürücüsü, hepsi için desteği içeriyor.

Topaz Sharpen AI v3.2, RTX GPU'lar ve Tensör Çekirdekleri tarafından hızlandırılan yapay zeka modellerine 1,5x hareket bulanıklığı ve Çok Yumuşak/Çok Bulanık özellikler ekleyerek yapaylığı daha da azaltan iyileştirmeler sunuyor. Uygulama içi maskeleme, maske vuruşlarının gerçek zamanlı işlenmesi ve kaplama ekranı için özelleştirme kontrolleriyle iyileştirildi.

Audio2Face entegrasyonuna sahip ilk üçüncü taraf uygulaması olan Reallusion Character Creator v3.43, artık sanatçıların Audio2Face uyumlu ağlarla Karakter Oluşturucu'dan Omniverse'e USD dosyaları olarak karakterleri dışa aktarmasına olanak tanıyor. Bu, yüz ve dudak animasyonlarının, dilden bağımsız olarak yalnızca ses girişinden tamamen yapay zekaya dayalı olmasını sağlıyor ve bir 3D karakteri canlandırma sürecini basitleştiriyor.

Capture One 21 v14.3.0, ham dosyadan temel olarak işlenmiş bir görüntü üzerinde çalışarak, anlık görüntü içeriğine dayalı olarak katman düzenleme için karmaşık maskeler oluşturmak üzere yeni bir Sihirli Fırça aracı ekliyor. Bu işlem donanım hızlandırmalı ve GPU kullanıldığında CPU'ya kıyasla 3 kata kadar daha hızlıdır.

3D İş Akışları için En İyi Stüdyo Dizüstü Bilgisayarlar

3D iş akışları, karmaşık ışıklar ve gölgelerle gerçek zamanlı olarak sahneleri modellemekten, Omniverse içinde veya dışında mimari harikaları devasa dışa aktarmalarla görselleştirmeye kadar uzanır. Bunlar, işlerin hızlı bir şekilde yapılması için gelişmiş NVIDIA RTX ve GeForce RTX GPU'lar gerektiren büyük bir hesaplama gücü gerektirir.

Bu Studio dizüstü bilgisayarlar, zorlu 3D yaratıcı iş akışlarının üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır:

• Lenovo P1 Gen 4, 2 kilodan az, şık ve hafiftir. GeForce RTX 3070 ve 3080'in yanı sıra RTX A4000 ve A5000 dizüstü bilgisayar GPU'ları dahil olmak üzere bir dizi yapılandırmada gelir.

• Dell Precision 7760, onların en ince, en küçük ve en hafif 17 inçlik mobil iş istasyonudur. RTX A5000'e ve 16 GB'a kadar video belleğiyle, devasa 3D modellerle veya çok uygulamalı iş akışlarında çalışmak için harikadır.

• Acer ConceptD 7 Ezel, 15,6 inç, 4K PANTONE onaylı dokunmatik ekrana sahip patentli Ezel Menteşesine sahiptir. Bu ayın sonunda satışa sunulacak olan ürün, aynı zamanda bir GeForce RTX 3080 dizüstü bilgisayar GPU'su ve 16 GB video belleğiyle birlikte geliyor.

HP Zbook Studio G8, bu yılın sonunda bir sıçrama yapacak. Ağır 3D işler için tasarlanmış olup, hareket halindeyken yaratıcılık için mükemmel olan RTX A5000 veya GeForce RTX 3080 dizüstü bilgisayar GPU'su ile iyi bir donanıma sahip.