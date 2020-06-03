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Teknoloji
Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Ömer İnönü kimdir? Peak Games satışı sonrası açıklama yaptı

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Ömer İnönü kimdir? Peak Games satışı sonrası açıklama yaptı
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Ömer İnönü, Peak Games ile Zynga arasında gerçekleşen satışın ardından gündemdeki isim oldu. Peak Games'in sözcüsü olan ve satışla ilgili bazı bilgiler veren Ömer İnönü, teknoloji gündemini takip eden pek çok kişinin araştırdığı isimler arasında yer buldu. Peki, Ömer İnönü kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Ömer İnönü hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ömer İnönü, Avusturya Lisesi'nde 1996 ila 2004 yılları arasında eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü kazandı. 2008-2011 tarihleri arasında Ünlü&Co isimli şirkette çalıştı. 2011 yılında master yapmak için Columbia Business School'a girdi. 

2012 yılında 3 aylığına Abraaj Capital'de 3 aylık görev almasının ardından 2013 yılında Sabancı Holding'te  Strateji ve İş Geliştirme Sorumlusu olarak göreve başladı. 2015 yılından bu yana ise Peak Games'te Strateji Direktörlüğü yapıyor. 

Ömer İnönü, Ertuğrul Özkök'e yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

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