Olaf Counter (Ct) - Olaf Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Freljord savaşçılarından olan Olaf baltasının gücü sayesinde korkusuz savaşçılardan biridir. Daha çok pasifi ve W yeteneği sayesinde rakipler ile uzun süreli çatışmaları kazanan Olaf, kitle kontrolü etkilerinden de kurtulabilmektedir.

Olaf Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Wukong

- Evelynn

- Graves

- Kindred

- Rengar

- Nunu &Willump

- Ekko

- Rengar

- Vi

Olaf Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Shen

- Udyr

- Lee Sin

- Sylas

- Trundle

- Sett

- Sejuani

- Ivern

- Jax

Olaf Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Olaf’ın en iyi yönlerinin başında can çalma yeteneğinin olması ve saldırı hızının artmasıdır. Bu sayede uzun süreli savaşlarda rakipleri yok edebilirsiniz. Olaf’ın yetenekleri şu şekilde:

- Pasif / Başıbozuk Hiddeti: Olaf’ın saldırı hızı, eksik olan her %1 can için %1 oranında artar.

- Q / Balta Fırlat: Olaf bir bölgeye baltasını fırlatır. Fırlattığı balta, önünden geçen rakipleri yavaşlatır. Olaf baltayı fırlattığı yerden tekrar alırsa Q yeteneğinin bekleme süresi 4,5 saniye azalır.

- W / Hırçın Saldırı: Olaf’ın saldırı hızı artar. Eksik can değerine oranla tüm kaynaklardan iyileşme elde eder ve can çalma elde eder.

- E / Pervasız Vuruş: Olaf rakip hedefe saldırır. Bu saldırı sonucunda hem rakibe hem de kendisine gerçek hasar verir. Rakip bu saldırı ile ölürse canını geri kazanır.

- R / Ragnarok: Olaf geçici etkilerine karşı bağışıklık kazanır.

Olaf Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Olaf’ın zayıf olduğu konulardan birisi W yeteneğini kullanmasıdır. W yeteneği kullanmasının ardından can çalma avantajı ortadan kalkar. Aynı zamanda kaçma yeteneği olmaması da en büyük zayıflıklarından birisidir.

Olaf Counter Karşı Öneriler

Olaf ile rakiplere saldıracakken canınızın az olmasından korkmayın. Olaf canı azken can çalması ve saldırı hızı kazanır. Bu sayede rakip şampiyonları alt edebilirsiniz. Olaf’a karşı oynarken ise kitle kontrolü uygulamadan önce ulti yeteneğini kullanmaya zorlayın. Çünkü Olaf, ultisi sayesinde tüm kitle kontrolü etkilerinden kurtulabiliyor.