Okulların internet bağlantı haritası çıkarılacak

Geçtiğimiz yıl Giga girşiminin birparçası olarak ortaya çıkan bu çalışma, UNICEF ve ITU (International Telecommunication Union - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) iş birliği ile tüm okulların internete bağlanmasını amaçlıyor.



ITU'ye göre şu anda dünyada 360 milyon gencin internet erişimi bulunmuyor. Bu, öğrenim kaynaklarının yetersiz olmasına ve en savunmasız durumda olan çocukların ve gençlerin fırsatlardan daha az faydalanabilmelerine neden oluyor. Gelişmiş bağlanabilirlik, çocukların ve gençlerin bilgiye, fırsatlara ve seçeneklere erişimlerini artırırken, öğrencilerin kendi geleceklerini şekillendirecek sürecin bir parçası olmalarını sağlayacak.

UNICEF İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Charlotte Petri Gornitzka, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Derinleşen dijital uçurum COVID-19 salgınının sebep olduğu birçok eşitsizlikten sadece biri. Okulların kapanması, uzaktan eğitimle ilgili sıkıntılarla birleştiğinde dünya genelinde birçok çocuğun eğitimini altüst etti."

Ericsson, sağladığı finansmana ek olarak, okullardaki bağlantı haritasının çıkarılmasını hızlandırmak için veri mühendisliği ve veri bilimi kapasitesi için kaynak ayıracak. Şirket, özellikle gerçek zamanlı okul bağlantı verilerinin toplanması, doğrulanması, analizi, izlenmesi ve görselleştirilmesine yardımcı olacak.

Haritalama yoluyla elde edilen veriler, kamu kurumlarının ve özel sektörün çocuklar ve gençlerin öğrenimini destekleyen dijital çözümler tasarlamalarına ve uygulamalarına olanak tanıyacak. Şirket, Giga girişiminin hedeflerini daha da geliştirmek için kapsamlı müşteri tabanından da faydalanacak.