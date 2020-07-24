Okula dönüş sürecini termal kameralar kolaylaştırabilir mi?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri hiç şüphesiz eğitim cephesi oldu. Koronavirüsün ilk zamanlarında ilk olarak okullar kapatılarak eğitim ve öğretim çevrimiçi platformlara taşındı. Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bir normalleşme süreci başladı. Getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırken geçici olarak kapatılan ya da evden çalışma modeline geçen şirketlerde işyerlerine dönüş başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı planına göre okulların açılması planlanan 31 Ağustos tarihi yaklaştıkça eğitim alanında da normalleşme süreci ve okula dönüş konuşulmaya başlandı. Bu doğrultuda okullarda da öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların sağlıklı kalmaları ve güvende olmaları için okula girerken öğrencilerin ateşinin ölçülmesi, maske kontrolü, sınıftaki öğrenci sayısının azaltılması, tek kişilik sıralar kullanılması, ders saatlerinin kısaltılması gibi önlemler alınacak.

Okul girişlerinde öğrencilerin tek tek ateşlerinin ölçülmesi, maske takıp takmadıklarının kontrol edilmesi oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir işlem. Bu ayrıca, öğrenciler okula giriş yaparken kuyruk oluşmasına neden olarak sosyal mesafenin korunmasını da zorlaştırabilir. İşte bu noktada en son teknolojiye sahip termal kameraların kullanıldığı çözümler devreye giriyor. Termal kamera çözümleri kullanılarak okula giriş yapan öğrencilerin ateşi aynı anda ölçülebiliyor ve kameraların analiz yeteneği sayesinde öğrencilerin maske takıp takmadıkları da belirlenebiliyor. Ateşi belirli bir seviyenin üzerinde olan ya da maske takmayan bir öğrenci tespit edildiğinde sistem hem görsel hem de sesli uyarı verebiliyor.

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni normale geçiş sürecinde teknoloji önem taşıyor. Sensormatic tarafından yapılan açıklamaya göre en son teknolojilerle geliştirilen bu tip çözümlerle şu ana kadar turistik tesislerden mağazalara, marketlere ve iş yerlerine kadar birçok işletmenin yeni normale uyum sağlaması mümkün hale geldi.



