Okula dönerken siber saldırganların kurbanı olmayın

Pandemi nedeniyle faaliyetlerini çevrim içi ortamlara taşıyan ancak yakın zamanda tekrardan fiziksel eğitime dönmeyi planlayan okullar, kolejler ve üniversiteler siber saldırılar için öncelikli hedefler haline geliyor. Yetersiz siber önlemlere sahip okulların dijital öğrenmenin getirdiği siber tehditlerdeki artışla başa çıkmakta zorlandığını fark eden hackerler, maske zorunlulukları ve hibrit öğrenme gibi tartışmalı konulardan yararlanarak saldırılarını güçlendirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl bildirilen tüm fidye yazılımı saldırılarının %19’unun okulları hedef aldığını belirten Tursun, bu oranın 2021 itibari ile %86’ya yükselmesinin öngörüldüğüne dikkat çekerken, saldırılardan etkilenmemek için alınması gereken önlemleri 5 adımda paylaşıyor.

Eğitim Sektörü Siber Hazırlıkta Son Sırada

Her ne kadar eğitim sektörü okul operasyonları, araştırmalar ve eğitim kalitesi için teknolojiyle olan bağını geliştirmiş ve dijital dönüşümde önde gelen sektörler arasında olsa da siber saldırılar karşısında hazırlıksız kalıyor. Özellikle Covid-19 nedeniyle yaygınlaşan uzaktan ve çevrim içi öğrenmeye yönelik baskının, eğitim sektörünü güvenlikten daha da uzaklaştırdığı görülüyor. 17 sektörün içinde bulunduğu bir ankette eğitim sektörünün uygulama güvenliği, uç nokta güvenliği ve yazılım güncelleme kategorilerinde en yüksek güvenlik açıklarına sahip olduğuna ve siber güvenlik hazırlığı açısından son sırada yer aldığına dikkat çeken Gürsel Tursun, bu durumun pandeminin çocukların eğitimine verdiği zararı daha da kötüleştirebileceğinin altını çiziyor.

Okula Dönüş Esnasında Siber Saldırılardan Korunmak için 5 İpucu

Tursun, okula dönüş esnasında meydana gelebilecek siber saldırılardan korunmak için 5 etkili önlemi aktarıyor.

1. Yazılımlarınızı güncel tutun. Yazılımın düzenli olarak güncellenmesi, hackerlerin fidye yazılımı saldırıları başlatmak için kullanabileceği güvenlik açıklarını ortadan kaldırır. Yazılımınızı ve cihazlarınızı yamalamak, herhangi birinin sizin izniniz olmadan sistemlerinize erişmesini engelleyecektir.

2. Kötü amaçlı yazılımdan ve virüsten koruma yazılımı yükleyin. Kötü amaçlı yazılımdan ve virüsten koruma yazılımı, kötü amaçlı yazılımların okul cihazlarına bulaşmasını engellemenizi sağlar. Savunmanızı güçlendirmek için otomatik güncellemeler, virüs taraması ve kimlik avına karşı koruma desteği içeren çözümler kullanmayı tercih edin.

3. Güçlü parolalar seçin. Güçlü bir parola seçmek, siber suçluların kurumsal hesaplara girmesini çok daha zor hale getirir. Büyük ve küçük harflerin, sayıların ve simgelerin karışımıyla sözlük dışı sözcüklere dayalı parolalar oluşturun. Bu durum, başarılı bir bilgisayar korsanlığı girişimi olasılığını azaltacaktır. Ağınıza uzaktan erişim için çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmek de ayrıca önemlidir.

4. Güvenlik eğitimi alın. Siber saldırılar sürekli olarak gelişmektedir. Çalışanlar ve eğitim üyeleri için güvenlik bilinci eğitimi düzenlemek, kimlik avı ve sosyal mühendislik girişimlerini tespit etmek için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

5. E-posta bağlantılarına tıklamaktan veya ekleri açmaktan kaçının. E-posta bağlantılarına tıklamak veya tanımadığınız göndericilerden gelen ekleri açmak, kötü amaçlı yazılım yüklemeye yol açabileceğinden güvenlik riski taşır. Çalışanlar ve öğretim üyelerine, herhangi bir şeye tıklamadan önce gönderenin meşru olup olmadığını nasıl kontrol edeceklerini düzenli olarak hatırlatın.