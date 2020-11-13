Ã–ksÃ¼rme ve hapÅŸÄ±rma durumunda koronavirÃ¼s nasÄ±l yayÄ±lÄ±yor

HRÃœ'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â HarranCFD Ã§alÄ±ÅŸma grubu bu konuylaÂ referans alÄ±nan bir sÄ±nÄ±fta koronavirÃ¼sÃ¼n daÄŸÄ±lÄ±m simÃ¼lasyonu gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Kentteki bir okuldaki 18 sÄ±ra ve bir Ã¶ÄŸretmen masasÄ± bulunan sÄ±nÄ±fÄ±n baz alÄ±narak gerÃ§ekleÅŸtirilen simÃ¼lasyonda, sÄ±ralara Ã§apraz olarak oturtulan Ã¶ÄŸrencilerin Ã¶ksÃ¼rme ve hapÅŸÄ±rmasÄ± durumunda sÄ±nÄ±fa virÃ¼sÃ¼n olasÄ± daÄŸÄ±lma durumu hesaplandÄ±.Â SimÃ¼lasyonda sÄ±nÄ±f Ã§apraz havalandÄ±rmaya da maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

SÃ¶z konusu simÃ¼lasyona yÃ¶nelik yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, normal standartlÄ± bir bilgisayarda bu simÃ¼lasyonun 3 ay gibi bir sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸtirilebileceÄŸini belirterekÂ Harran HPC altyapÄ±sÄ±nÄ± kullanarak 16 sÃ¼per bilgisayarda simÃ¼lasyonun beÅŸ saatte gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, simÃ¼lasyonla ilgili ÅŸu bilgilere yer verildi:

"Ã‡apraz havalandÄ±rmaya maruz sÄ±nÄ±fta koronavirÃ¼s partikÃ¼lleri sÄ±nÄ±f boyunca daÄŸÄ±lmaktadÄ±r. Ã–ksÃ¼rme sonucunda Ã¶zellikle sÄ±ra Ã¼zerinde yoÄŸun bir partikÃ¼l birikimi meydana gelmektedir. Ders esnasÄ±nda kesinlikle sÄ±nÄ±f havalandÄ±rmaya maruz bÄ±rakÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Ders veya sÄ±nav esnasÄ±nda maske kullanmak hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik bir Ã¶neme sahiptir."



