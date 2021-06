Okey Plus indir - Okey Plus nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Okey Plus oyunu

Okey plus uygulaması için indirme linkleri yer almaktadır. Okey plus uygulamasını bu indirme linklerini kullanarak indirebilirsiniz.

Okey Plus Nedir ve Nasıl Oynanır?

Okey plus meşhur okey oyununun mobil versiyonudur. Hem Android hem de IOS için ücretsiz olan bir mobil oyundur. Okey plus Zynga yapımcısı tarafından yapılmış bir mobil oyundur. Okey oyunu 2 ya da 4 kişi arasında oynanan bir oyundur. Oyunda temel amaç bulunmaktadır. Öyle ki oyunda elini çabuk bitiren oyuncu oyunu kazanmaktadır. Okey oyununda tam olarak 106 tane taş yer almaktadır. Bu taşlar 1'den 13'e kadar sıralanmaktadır. Oyunda per mantığı bulunmaktadır. Oyuna göre per yapan bir oyuncu elini çabuk bitirir ve oyunu kazanır.

Per yapmak için öncelikle 4 tane ayrı renk ile bir per oluşturmanız gerekiyor. Bunun için oyunda yer alan renkler kırmızı sarı mavi ve siyahtır. Örneğin 2 sayısı ile bir per yapacaksınız. 2 sayısını minimum 3 maksimum 4 olmak üzere toplayarak birinci perinizi tamamlayabilirsiniz. Oyunu kazanabilmeniz için 4 tane per yapmanız gerekmektedir. Son kalan taşı da ortaya koyarak oyunu bitirirsiniz. Oyunda her oyuncuya toplamda 14, kim başlayacaksa başlayan oyuncuya 15 tane okey taşı dağıtılır. Her oyuncu elindeki peri dizdikten sonra sağ tarafında yer alan oyuncuya taş verir ve oyun bu şekilde bir daire şeklinde taş vere vere döner. Oyunda bir adette joker taşı yani okey taşı yer almaktadır.

Bu okey taşının sizde olması size çok avantaj sağlayacaktır. Oyunda maksimum iki tane okey taşı yer almaktadır. Bu okey taşını per yapmak istediğiniz sıraya dizerek per yapabilirsiniz. Oyun esnasında biri açık biri kapalı olmak üzere iki tane taş çekme şansınız olacaktır. Yanınızda ki oyuncunun size vermiş olduğu taş işinize yaramıyorsa ortadan taş çekebilirsiniz. Eğer solunuzda ki oyuncunun atmış olduğu taşı alırsanız ortadan taş çekemezsiniz.

Okey Plus Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Okey plus uygulamasını uygulamanın market linklerine giriş yaptıktan sonra oyunlar sekmesine tıklayın. Oyunlar sekmesinde en çok indirilen oyunlarda okey plus uygulamasını göreceksiniz. Bu kategoride okey plus oyununu indirebilirsiniz. Onun dışında da market uygulamasında yer alan arama butonuna "okey plus" yazdıktan sonra oyunu sisteminize kurabilirsiniz.

Okey Plus IOS App Store İndirme Linki

Okey plus uygulamasını indirmek için bu linke giriş yaptıktan sonra indirme işlemini başlatabilirsiniz. İşte indirme linki;

" https://apps.apple.com/tr/app/okey-plus/id480951901 "

OKEY PLUS IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Okey Plus Android Google Play İndirme Linki

Okey plus Android Google Play indirme linki aşağıdaki gibidir;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=net.peakgames.OkeyPlus&hl=tr&gl=US "

OKEY PLUS ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Okey Plus Oynama Tüyoları ve İncelemesi

Okey plus oyununda başarılı olmak için oyunu mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Sadece kendi elinize değil per yapmak için diğer oyuncuların atmış olduğu taşları takip edin. Bu şekilde okey plus oyununda başarılı olmak daha da yüksektir. Ayrıca oyun esnasında rakibinizin attığı taşlara bakarak rakibinizi taşlayabilirsiniz. Eğer takımlı oyun oynuyorsanız ve eliniz per yapmak için müsait değilse rakibinizin atmış olduğu taşlar eğer siz de varsa rakibinize bu taşları gönderebilirsiniz.

Okey Plus Özellikleri ve İncelemesi

- Oyun 2 veya 4 kişi arasında oynanır.

- Zynga şirketi tarafından geliştirilmiş bir oyundur.

- En çok indirilen mobil oyunlardandır.