Ok İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Ok İşareti Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Ok işaretlerini internetten ya da başka bir metinden kopyalayıp yapıştırmak alternatif seçenekler arasında yer alıyor. Ancak bu yöntem kullanışlı ve hızlı olmadığı için çok fazla tercih edilmemektedir.

Ok İşareti Nasıl Yapılır?

Ok işaretleri sayısal bilimlerde, uyarı levhalarında ve haritalarda en sık kullanılan işaretlerden biridir. Çeşitli metinlerde de kullanılan ok işaretlerini hızlı bir şekilde yapmak, zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Ok işaretleri Windows 10, 8, 7 ve Mac klavyelerin tamamında aynı şekilde yapılır.

1- (↑) / Yukarı Ok İşareti

Yukarı ok işareti yapmak için önce ''alt'' tuşuna, sonra ise sırasıyla 2 ve 4 tuşlarına basılmalıdır.

2- (→) İleri Ok İşareti

Tüm bilgisayar klavyelerinde ileri ok işaretini yapabilmek için önce ''alt'' sonra 2 ve 6 tuşlarına basmak yeterlidir.

3- (←) Geri Ok İşareti

Önce ''alt'' sonra 2 ve 7 tuşları

4- (↓) Aşağı Ok İşareti

Önce ''alt'' sonra 2 ve 5 tuşları

Not: Bilindiği üzere tüm klavyelerin hem üst hem de sağ kısmında numaralar yer alır. Klavyelerde ok işaretlerinin kısa yolu num lockta yani klavyenin sağ kısmında yer alan numaralarla yapılır.

Bilgisayar Klavyesi ile Ok İşareti Yapımı ve Kopyalama

Klavye kısa yolları ile yapılan ok işaretleri ctrl + c tuşları ile kopyalanıp akabinde ctrl + x tuşları ile yapıştırılabilir.